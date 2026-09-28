Avó dedura neto que roubou bike elétrica em Americana

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Uma vovó esperta dedurou o neto que havia roubado uma bicicleta na rua Amor Perfeito em Americana. O caso aconteceu na sexta-feira na região do Mathiensen.

Leia abaixo a resenha da Polícia Militar.

Ato Infracional Análogo Ao Furto/Localização E Liberação De Objeto

25/09/26 – 16h53

Local: Rua Amor Perfeito

Equipe: Sd PM Sutil/Sd PM Camanforte

Americana – Polícia Militar recupera bicicleta motorizada furtada

Na tarde de sexta-feira (25), policiais militares do 19º BPM/I recuperaram uma bicicleta motorizada furtada, em Americana. A equipe foi acionada pelo COPOM após uma moradora informar que seu neto havia escondido uma bicicleta motorizada dentro de seu quarto, levantando a suspeita de que o veículo pudesse ter origem ilícita. Durante a averiguação, os policiais obtiveram informações sobre uma ocorrência de furto registrada momentos antes. A vítima relatou que estava com sua bicicleta quando foi abordada por um jovem que demonstrou interesse em adquirir o veículo. Durante um momento de distração, o indivíduo se apoderou da bicicleta e fugiu. Diante das características e das informações levantadas, os policiais relacionaram o veículo localizado na residência à ocorrência de furto. A vítima compareceu ao local e reconheceu a bicicleta como sendo de sua propriedade. O veículo foi recuperado e restituído ao proprietário. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que registrou ato infracional análogo ao crime de furto e adotou as medidas cabíveis previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O adolescente foi liberado aos cuidados de sua responsável legal.

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