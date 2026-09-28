Um homem foi detido por violência doméstica (casal) na região do Nova Veneza em Sumaré no final de semana. O homem de 60 anos de dar socos e pontapés na esposa.
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Ela foi parar no hospital, a família conseguiu segurar o homem e ele foi parar na delegacia.
Casal- Abaixo relato da ocorrência pela polícia
OCORRÊNCIA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Logradouro: Avenida Brasil -Parque Nova Veneza -Sumaré
Autor: (60 Anos) Vítima: (57 Anos)
Na noite de domingo (27), policiais militares foram acionados via 190 para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro com socos na cabeça, chutes e puxões de cabelo, sofrendo lesões.
O homem havia sido contido por familiares antes da chegada da equipe policial. A vítima foi encaminhada à UPA Macarenko, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. O autor recusou atendimento médico. As partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde foram adotadas as providências cabíveis. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.
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