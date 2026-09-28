Salles desiste da corrida ao Senado

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O Deputado federal Ricardo Salles (Novo) desistiu da corrida pelo Senado em São Paulo. Ele era um dos três nomes da direita e se reuniu com o governador Tarcísio de Freitas para anunciar a retirada do nome.

Sales bateu bem duro na pré campanha aí na campanha em Eduardo Bolsonaro e seu candidato o presidente da Alesp Andre do Prado.

Salles, Prado e Derrite são os nomes da direita no estado. O campo da esquerda optou pelas ministras de Lula Simone Tebet e Marina Silva.

Na semana passada, nomes do centro passaram a madeireira da campanha de Simone Tebet, o que acendeu o alerta no time da direita no estado.

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