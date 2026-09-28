Consulta pública do Senado tem virada contra as Bets

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A consulta pública aberta pelo site do Senado Federal perguntando aos brasileiros se eles apoiam a MP medida provisória do governo Lula que extingue a atuação das Bets casas de apostas no Brasil teve uma virada favorável a decisão do governo.

Quando começou a ser divulgada nas redes sociais neste domingo, a consulta tinha Vitória em favor das Bets, mas outros perfis chamaram atenção e passaram a divulgar a consulta pública. Na manhã desta segunda, o número de favoráveis ao fim das Bets já passava de 70 por cento.

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