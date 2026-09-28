A Prefeitura de Sumaré, por meio das secretarias de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), Defesa Civil e Serviços Públicos, participou na terça-feira (22) de um treinamento promovido pela Comgás, dentro do Programa de Prevenção de Danos da companhia.

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A capacitação foi direcionada especialmente aos servidores que atuam com retroescavadeiras e equipamentos utilizados em serviços de escavação no município.

O objetivo foi reforçar os procedimentos de segurança para evitar danos às tubulações subterrâneas de gás durante a execução de obras, manutenções e intervenções em vias públicas. A iniciativa também busca ampliar o conhecimento das equipes municipais sobre a localização da rede de distribuição e os procedimentos que devem ser adotados antes e durante qualquer escavação.

Durante o treinamento, os servidores receberam orientações sobre a utilização do aplicativo da Comgás, ferramenta que permite consultar informações relacionadas à rede de gás e identificar os locais por onde passam as tubulações.

Entre os principais pontos abordados estiveram a localização da rede, a profundidade das tubulações e a distância de segurança que deve ser observada antes do início de uma escavação. As orientações são especialmente importantes para os operadores de máquinas pesadas, considerando os riscos de atingir uma tubulação durante a execução dos serviços.

Procedimentos em caso de vazamento

A capacitação também abordou os procedimentos que devem ser adotados caso seja identificado um possível vazamento de gás durante uma intervenção.

Os servidores receberam orientações sobre quem deve ser acionado, como proceder diante da ocorrência e quais medidas devem ser adotadas para garantir a segurança da população e das equipes municipais.

Para os profissionais da área de Mobilidade Urbana, também foram apresentadas orientações relacionadas à necessidade de isolamento da área em caso de vazamento, incluindo a definição do perímetro de segurança e os procedimentos para organização e controle do trânsito no entorno da ocorrência.

A integração entre as equipes de SMMUR, Defesa Civil e Serviços Públicos é considerada fundamental para garantir uma resposta rápida e coordenada em situações que possam envolver a rede de gás instalada no município.

Prevenção e segurança em Sumaré

O treinamento faz parte das ações preventivas voltadas à redução dos riscos durante intervenções no subsolo e reforça a importância do planejamento antes da realização de obras e serviços que envolvam escavações.