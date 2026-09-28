A Prefeitura de Americana informou, por meio de nota, que não havia autorização para instalação de som no evento gospel da madrugada de sábado para domingo no Portal Princesa Tecelã.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A nota ainda inclui que “Foi emitida apenas autorização de uso da via pública”.

Sem aval prefeitura, som às 4h da manhã

O som começou por volta das 4h da manhã deste domingo (27) e as apresentações tiveram início às 5h. O horário provocou reclamações de moradores do entorno do Portal Princesa Tecelã, na Avenida Antônio Pinto Duarte, entrada de Americana.

A Gama realizou aferições do volume do som durante o evento e os relatórios serão encaminhados para análise da Secretaria de Meio Ambiente.

Leia Mais notícias da cidade e região