A Prefeitura de Americana informou, por meio de nota, que não havia autorização para instalação de som no evento gospel da madrugada de sábado para domingo no Portal Princesa Tecelã.
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A nota ainda inclui que “Foi emitida apenas autorização de uso da via pública”.
Sem aval prefeitura, som às 4h da manhã
O som começou por volta das 4h da manhã deste domingo (27) e as apresentações tiveram início às 5h. O horário provocou reclamações de moradores do entorno do Portal Princesa Tecelã, na Avenida Antônio Pinto Duarte, entrada de Americana.
A Gama realizou aferições do volume do som durante o evento e os relatórios serão encaminhados para análise da Secretaria de Meio Ambiente.
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