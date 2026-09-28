Um homem com a CNH suspensa caiu com seu carro na av Brasil em Americana. A Guarda Municipal de Americana foi acionada pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI), na noite deste domingo (27), após uma denúncia informar que um veículo havia caído no córrego localizado na Avenida Brasil, nas proximidades do Sam’s Club.

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Ao chegarem ao local, os agentes encontraram um Corsa Wind dentro do córrego e constataram que o condutor havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico na Clínica São Lucas.

Segundo relato do condutor, ele trafegava pela Rua das Paineiras e, ao realizar a conversão para acessar a Avenida Brasil, uma das rodas do veículo teria travado. O motorista perdeu o controle da direção, subiu na calçada, atingiu e danificou a grade de proteção e um coqueiro, antes de o automóvel cair no córrego.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde foi solicitada perícia. Peritos compareceram ao local e, após os trabalhos, o veículo foi liberado para remoção.

CNH suspensa

Em consulta realizada pelo CSI, foi constatado que o proprietário do veículo estava com o direito de dirigir suspenso. Não foram encontrados ilícitos relacionados à ocorrência.

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