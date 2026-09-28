Prefeitura de Sumaré reforça sinalização em escolas para as Eleições 2026

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A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), iniciou o trabalho de reforço da sinalização de trânsito nas proximidades das escolas que serão utilizadas como locais de votação nas Eleições 2026.

A ação teve início pela região da Área Cura e será realizada com o objetivo de contribuir para a organização do trânsito e a segurança de motoristas, pedestres e demais usuários das vias durante o próximo domingo (4), data do primeiro turno das eleições. O horário de votação será das 8h às 17h, conforme o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

As equipes da SMMUR atuam no reforço da sinalização horizontal e das orientações de circulação, preparando os acessos aos pontos que receberão eleitores ao longo do dia.

A medida faz parte do trabalho preventivo de organização da mobilidade urbana para períodos de maior movimentação, contribuindo para que o deslocamento até os locais de votação ocorra de maneira mais organizada.

Atenção dos motoristas

A Prefeitura orienta os condutores a redobrarem a atenção nas proximidades das escolas, respeitarem a sinalização de trânsito e evitarem paradas ou estacionamentos em locais que possam prejudicar a circulação de veículos e pedestres.

O TRE-SP também recomenda que os eleitores consultem antecipadamente o local de votação, especialmente porque podem ocorrer mudanças nos locais destinados às seções eleitorais. A consulta pode ser realizada pelo Autoatendimento Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título.

A SMMUR seguirá com as ações de preparação e reforço da sinalização nas diferentes regiões do município, buscando proporcionar mais segurança e organização viária durante o domingo de votação.

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