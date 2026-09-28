Americana exibe documentário sobre a São Paulo Companhia de Dança

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O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana recebe, na segunda-feira, (28), às 19h30, mais uma Sessão Pontos MIS, com a exibição do documentário “São Paulo Companhia de Dança”, dirigido por Evaldo Mocarzel. A obra convida o público a mergulhar nos bastidores de uma das principais companhias de dança do país.

Produzido no Brasil em 2010, o filme tem classificação indicativa de 14 anos e acompanha o trabalho da companhia oficial de dança do estado de São Paulo. A obra revela os ensaios, os bastidores e a dedicação dos bailarinos envolvidos na criação da primeira coreografia do grupo que dá nome ao documentário.

O enredo conecta o espectador e a dança contemporânea ao revelar o esforço e a disciplina que sustentam um espetáculo. A narrativa construída por Mocarzel mostra a rotina de trabalho e o processo criativo coletivo existentes por trás da leveza dos movimentos no palco.

“Esta é uma oportunidade única de compreender melhor o cinema e a dança contemporânea e todos estão convidados para a sessão do Programa Pontos MIS, que tem o objetivo de democratizar o acesso da população à produção audiovisual e também promove a formação de público para o cinema e a arte”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A realização do Programa Pontos MIS em Americana é fruto de parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

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