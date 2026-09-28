A equipe de vôlei masculino Sub-19 da Secretaria de Esportes de Americana conquistou mais uma vitória pela Liga Regional. Na última quinta-feira (24), os americanenses superaram Paulínia por 3 sets a 0, em partida disputada no Ginásio Mário Antonucci, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico).

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Americana dominou a partida do início ao fim e fechou o confronto com vitórias nos três sets, pelas parciais de 25 a 17, 25 a 22 e 25 a 10. Com o resultado, a equipe ocupa momentaneamente a quinta colocação na classificação geral da competição.

Para o técnico José Nestor Battistuzzi, a vitória demonstra a evolução da equipe e reforça a importância da continuidade do trabalho nos treinamentos para a sequência da temporada.

“O resultado é consequência do trabalho que estamos desenvolvendo com os atletas. Temos buscado uma evolução coletiva a cada partida, e hoje conseguimos apresentar um voleibol consistente. Ainda temos pontos para ajustar, mas a equipe está crescendo e isso é muito positivo. Tivemos uma excelente boa postura, especialmente no terceiro set. Agora precisamos continuar trabalhando, corrigindo os detalhes e pensando no próximo desafio para tentar a classificação e disputar as finais da série Ouro”, destacou o treinador.

Vôlei masculino Sub-19 joga mais

O próximo compromisso da equipe pela competição está programado para o dia 15 de outubro (quinta-feira), novamente no Centro Cívico. Americana enfrentará Vinhedo em busca de mais um resultado positivo.

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