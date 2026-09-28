O presidente Lula da Silva (PT) informou à coordenação de sua campanha, na manhã desta segunda-feira, que não vai participar do debate entre candidatos marcado pela Rede Globo para as 21h de quinta-feira.

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Para o mesmo horário do debate, a comunicação da campanha está programando uma entrevista do presidente a um grande podcast brasileiro.

A decisão de Lula já era esperada, mas contrariou a opinião de praticamente todos os coordenadores de sua campanha, de acordo com relatos.

A campanha ainda não informou oficialmente a Rede Globo sobre a recusa, mas Lula está ciente de que Flavio Bolsonaro deve comparecer e que a televisão mostrará sua cadeira vazia.

Flávio vai e promete ‘desmascarar’ Lula

O candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) anunciou que participará do debate na Globo, que acontece na próxima quinta-feira (1°). A declaração foi dada após uma carreata neste domingo (27), em Goiânia.

Flávio afirmou que pretende ir ao debate para “desmascarar” o atual presidente e também candidato pelo PT.

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