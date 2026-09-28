Espaço Família do Shopping ParkCity Sumaré é revitalizado e ampliado com Sala do Acolhimento para pessoas com TEA

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O Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, acaba de entregar a revitalização do Espaço Família, ambiente criado para proporcionar mais cuidado, privacidade e apoio aos clientes que visitam o empreendimento com bebês e crianças.

Uma das novidades é a implantação da Sala do Acolhimento, adaptada para oferecer um espaço de descompressão para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) durante o passeio. O ambiente multissensorial é adequado para reduzir estímulos excessivos, oferecendo segurança e apoio durante momentos de crise.

A repaginação do ambiente trouxe uma nova identidade visual, com elementos que tornam o espaço mais acolhedor e agradável para crianças e seus responsáveis.

O Espaço Família também conta com um novo hall de entrada, com área de espera equipada com poltrona e uma ambientação lúdica, fraldário com local adequado para trocadores e sala de amamentação equipada com poltrona, cadeirões e micro-ondas. “Todo o ambiente foi reestruturado para proporcionar mais tranquilidade e conforto aos clientes durante a visita ao Shopping”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

O Espaço Família está localizado no corredor central, ao lado da loja American Shoes. Todos os serviços disponíveis no ambiente podem ser utilizados gratuitamente.

“O Shopping ParkCity Sumaré preza pelo acolhimento e bem-estar de todos os clientes. Com esta revitalização, o Espaço Família vai oferecer ainda mais estrutura e comodidade aos pais e responsáveis que precisarem de um local para os momentos que exigem um cuidado mais reservado”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Espaço Família

Horário de Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados das 11h às 22h.

Localização: corredor central, ao lado da loja American Shoes.

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