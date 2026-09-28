Fernando da Farmácia pede troca de iluminação no entorno da UPA São José

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O vereador Fernando da Farmácia (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo ao Poder Executivo a substituição de lâmpadas queimadas no entorno da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Doutor Carlos Gomes Ramos, localizada na Avenida Cillos, no bairro São José.

O parlamentar esteve no local e conversou com funcionários e pacientes da unidade. O relato é que, no período noturno, a falta de iluminação pública compromete a segurança e integridade das pessoas.

“A UPA São José é um importante instrumento da saúde pública em Americana e estamos cobrando a troca de lâmpadas queimadas”, explica Fernando. Os postes com lâmpadas prejudicadas ficam na calçada na Avenida Cillos e na Rua dos Cravos.

A unidade dá assistência em urgência e emergência, funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana. A UPA foi inaugurada em março de 2023 e, após três anos e meio, foram realizados mais de 500 mil atendimentos. Além dos atendimentos, a UPA São José realiza exames laboratoriais, de raio-X e atendimentos de enfermagem, que incluem procedimentos como administração de medicamentos, curativos, coletas de exames e classificação de risco.

A indicação será relacionada em pauta de sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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