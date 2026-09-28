Roberta Miranda completa 70 anos representando a força feminina na música sertaneja

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Dona de uma das vozes mais potentes do país, Roberta Miranda celebra 70 anos neste dia 28 de setembro. Com um repertório que ajudou a consolidar a força feminina na música sertaneja, a cantora e compositora paraibana segue presente nos diferentes espaços de execução pública do Brasil. Para celebrar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas de autoria da artista mais executadas e regravadas nos últimos cinco anos.

De acordo com os dados da instituição, Roberta Miranda possui 185 obras musicais e 649 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. O levantamento revela que “De igual pra igual”, parceria de Roberta Miranda com Matogrosso, é a música de sua autoria mais executada no país. Na sequência aparecem “Majestade o sabiá e “São tantas coisas”, ambas compostas apenas por Roberta Miranda.

Entre as suas obras mais regravadas, “Majestade o sabiá” ocupa a liderança, com 93 gravações. A canção é seguida por “De igual pra igual” e “Vá com Deus”, de autoria exclusiva da compositora.

No país, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Veja as músicas as músicas de autoria de Roberta Miranda mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 De igual pra igual Matogrosso/Roberta Miranda 2 Majestade o sabiá Roberta Miranda 3 São tantas coisas Roberta Miranda 4 Vá com Deus Roberta Miranda 5 Você é tudo que pedi pra deus Roberta Miranda 6 Meu dengo Roberta Miranda 7 Meus pedaços Carlos Randal/Roberta Miranda 8 Tempo ao tempo Roberta Miranda 9 Os tempos são outros Roberta Miranda 10 Esperando você chegar Roberta Miranda

Top 5 das músicas de autoria de Roberta Miranda mais gravadas

Posição Música Autores 1 Majestade o sabiá Roberta Miranda 2 De igual pra igual Matogrosso/Roberta Miranda 3 Vá com Deus Roberta Miranda 4 Meu dengo Roberta Miranda 5 São tantas coisas Roberta Miranda

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