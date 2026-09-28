Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 1.562 oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador

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O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 1.562 vagas de emprego ao trabalhador (a) nesta semana. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação.

Para consultar a lista completa on-line, basta acessar www.santabarbara.sp.gov.br/casadotrabalhador. Para se candidatar, basta enviar e-mail para [email protected], colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados: nome completo, CPF, RG e currículo.

Outra possibilidade é ir presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital).

O atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações pelo telefone (19) 3499.1015. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Confira a relação completa das vagas:

Vagas para analfabeto

Auxiliar de Limpeza, Motorista Carreteiro.

Vagas para alfabetizado

Açougueiro (a), Ajudante de Cozinha, Ajudante de Limpeza, Ajudante de Marcenaria, Ajudante de Obras, Ajudante de Produção, Ajudante de Serviços Gerais, Ajudante Geral, Ajudante Geral (Obras), Ajudante Geral/Aprendiz, Ajudante Operador de Máquina, Ajudante/Servente de Obras, Almoxarife Júnior, Assador de Espetos, Assistente de Mecânico, Atendente, Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Higienização de Fábrica, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Serviços Gerais, Balconista de Açougue, Balconista de Frios, Balconista de Padaria, Caldeirista, Captador (a) de Imóveis, Caseiro, Chapeiro, Confeiteira (o), Conferente, Corretor (a), Cortador (a), Costureira (o), Cozinheira (o) Industrial, Cozinheiro (a), Cozinheiro (a) Industrial, Cozinheiro (a) Sênior, Eletricista de Auto, Empacotadora Pleno, Empregada Doméstica, Esmerilhador/Rebarbador, Expedidor, Faxineiro, Jardineiro, Lavador de Veículos, Marceneiro, Mecânico de Auto, Mecânico de Motor (Injeção Eletrônica), Mecânico de Suspensão/Alinhador, Mecânico Diesel B, Meio Oficial de Cozinha, Montador, Motoboy, Motorista, Motorista de Caminhão Truck, Motorista Líder, Oficial de Manutenção, Oficial de Obras, Operador (a) de Injetora, Operador (a) de Loja – Padaria, Operador (a) de Máquina, Operador (a) de Máquina Colhedora, Operador (a) de Máquinas, Operador (a) de Produção, Operador de Forno Leve, Operador de Grua, Operador de Loja (Hortifrúti), Operador de Loja – Hortifrúti, Operador de Loja – Reposição, Operador de Máquina Pá Carregadeira, Operador de Ponte, Operador de Roçadeira, Operador (a) de Caixa, Padeiro (a), Pedreiro, Pintor Industrial, Preparador e Operador de Centro de Usinagem, Rebarbador, Repositor (a), Repositor (a) Hortifrúti, Repositor de Mercearia, Repositor Hortifrúti, Retificador, Revisor de Tecido Plano Acabado, Revisor de Tecidos, Saladeira, Salgadeira, Serviços Gerais, Tecelão, Tecelão de Malharia Circular, Trabalhador Rural, Vendedor (a) Interno, Operador (a) de Máquina II, Ajudante Geral de Obras, Auxiliar de Sala de Pano, Carpinteiro (a), Pedreiro (a), Revisor (a).

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Atendente, Dobrador de Chapas, Açougueiro (a), Ajudante de Açougue, Ajudante de Cozinha, Ajudante de Motorista, Ajudante de Produção, Ajudante Geral, Ajudante Geral de Obras, Alimentador de Linha de Produção, Assessor (a) de Atendimento, Atendente Balconista, Atendente de Restaurante, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Limpeza – Salão, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Transportes, Balconista de Rotisseria, Consultor (a) de Vendas, Costureiro (a), Cozinheira (o), Encarregado de Obras, Enfestador, Enfestador/Cortador de Tecidos, Enrolador de Tecido Cru, Faxineiro, Jardineiro, Leiturista, Marceneiro, Mecânico de Contramestre de Tecelagem, Mecânico Industrial, Meio Oficial de Cozinha, Montador (a) de Móveis, Motorista, Motorista de Van/Micro-ônibus, Operador (a) de Loja, Operador de Bobcat, Operador de Escavadeira, Operador de Máquina, Operador de Produção (Prensa/Embalagem), Operador de Tecido Acabado, Operador de Torno Convencional/Torneiro Mecânico, Pedreiro, Preparador de Peças Cromoduro, Rasteleiro, Recepcionista, Repositor, Revisor (a) de Tecidos, Serralheiro Artístico, Supervisor de Produção, Tecelão, Tecelão (a), Técnico de Manutenção, Torneiro Mecânico Convencional, Trabalhador Rural, Vendedor (a) de Móveis.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Almoxarife, Atendente – Jovem Aprendiz, Atendente de piso, Consultor (a) Comercial II, Jovem Aprendiz, Ajudante de Cozinha, Ajudante de Máquina, Ajudante de Tecelão, Aprendiz de Operação de Máquinas CNC, Assistente Comercial – Vendas Externas, Assistente de Expedição, Assistente de Loja, Assistente de Oficina, Assistente de PCP, Assistente de Vendas, Assistente Técnico, Atendente, Atendente de Lanchonete, Atendente de Loja, Atendente I, Atendente Repositora, Auxiliar Almoxarife, Auxiliar de Acabamento, Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Cozinha – Apoio Delivery/Jovem Aprendiz, Auxiliar de Eletricista de Manutenção, Auxiliar de Embalagem, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Limpeza de Salão – Jovem Aprendiz, Auxiliar de Logística, Auxiliar de Manutenção Elétrica Júnior, Auxiliar de Operações, Auxiliar de Pré-Impressão, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Vendas, Caixa/Atendente, Caldeireiro, Conferente, Consultor (a) Comercial de Cursos, Consultor (a) de Vendas, Costureira Industrial, Cozinheira, Desenhista, Desenhista Projetista, Eletricista, Encaixador Gráfico, Estoquista, Estoquista/Repositor, Executivo (a) Comercial, Executivo (a) de Vendas, Fiscal de Prevenção de Perdas, Fresador, Funileiro Industrial, Gerente, Inspetor (a) de Qualidade, Instalador de Sistema de Segurança, Mecânico Diesel, Mecânico Industrial, Mecânico Moleiro, Modelista, Motorista Carreteiro, Motorista de Caminhão III, Oficial de Manutenção, Oficial de Obras, Operador (a) de Caixa, Operador (a) de Caixa – Cafeteria, Operador (a) de Cartão, Operador (a) de Cremalheira, Operador (a) de Loja, Operador (a) de Tratamento de Superfície, Operador Comercial/Caixa, Operador de Injetora, Operador de Máquina, Operador de Máquinas, Operador de Produção/Ajudante de Solda, Operador e Programador de Centro de Usinagem, Operadora de Caixa, Programador e Operador de Centro de Usinagem CNC, Promotor (a) de Vendas, Repositor (a) de Mercearia, Repositor (a) Empório, Representante de Vendas, SDR Outbound, Serralheiro, Servente, Subencarregado (a) de Hortifrúti, Subencarregado (a) de Loja, Subencarregado de Açougue, Subgerente, Subgerente de Loja, Técnico de Laboratório/Eletrônico, Técnico em Mecatrônica, Técnico Mecânico, Técnico Mecânico/Eletrônico, Torneiro, Vendedor, Vendedor (a), Vendedor (a) Externo, Vendedor (a) Interno/Externo, Vendedora, Vistoriador (a) Veicular.

Vagas que exigem cursos:

Atendente de balcão: curso de enfermagem, Colorista: curso de colorista industrial, Coordenador (a) de Pátio: curso técnico em logística, manutenção ou meio ambiente, Encarregado de produção: curso técnico em logística, manutenção ou meio ambiente, Ferramenteiro: curso na área, Gerente de Operações: curso técnico em logística, Mecânico de manutenção linha amarela: curso de MOPP, Motorista de micro-ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de Van: curso de transporte de passageiros, Operador (a) de empilhadeira: curso de operador de empilhadeira, Operador de máquinas convencionais – torno: curso na área, Programador de automação: curso técnico em automação industrial ou área correlata, Soldador: curso de solda, Técnico (a) de enfermagem : curso na área, Topógrafo: curso na área, Torneiro mecânico: curso na área.

Vagas para graduação:

Assistente Comercial, Assistente Administrativo, Assistente de Marketing, Assistente Jurídico, Assistente Social Mídia, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Design Gráfico, Coordenador (a) de Restaurante, Estagiário (a) Contábil, Estagiário (a) de Departamento Pessoal, Estagiário (a) de Engenharia Civil, Gerente de Restaurante, Técnica de Fotodepilação, Analista de Marketing, Analista de Qualidade Jr., Analista Fiscal, Auxiliar de Engenharia Civil, Engenheiro de Automação, Projetista Orçamentista, Vendedor Autônomo.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Auxiliar administrativo.

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