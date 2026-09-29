Abertura da 1ª Divisão do Amador de Nova Odessa registra 20 gols em 5 jogos

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A bola rolou com força máxima no último sábado (26) para a abertura da elite do Campeonato de Futebol Amador de Nova Odessa. Organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, a primeira rodada da competição movimentou os campos da Vila Azenha e do Progresso com belos dribles, defesas espetaculares e uma chuva de 20 gols anotados em cinco partidas, garantindo o espetáculo para o público presente.

A artilharia da competição é do atleta Matheus Augusto, do A.A. Matsubara, que balançou as redes três vezes na goleada de sua equipe.

O secretário de Esportes, Angelo Foroni, celebrou o sucesso do pontapé inicial do torneio. “O Campeonato Amador de Nova Odessa é pilar do nosso calendário esportivo e começou com força máxima. A competição, nas três divisões, integra times e torcedores.A gestão do prefeito Leitinho e vice Mineirinho segue empenhada em fortalecer a modalidade, oferecendo cada vez mais oportunidades para os atletas e garantindo um importante instrumento de convivência e lazer para a população”, destacou Foroni.

Complementando o entusiasmo com o nível técnico apresentado, o secretário-adjunto de Esportes, José Henrique de Carvalho, reforçou o compromisso da administração com o esporte local. “A nossa Primeira Divisão chegou para mostrar a garra do nosso futebol amador, reunindo amigos, famílias e torcedores. A Prefeitura investe para dar mais estrutura aos nossos atletas, que já mostraram que o espetáculo está garantido durante as próximas rodadas”.

Os resultados dos jogos podem ser acompanhados pelo aplicativo Copa Fácil, que além de garantir uma melhor organização das tabelas, gera informações rápidas ao término de cada partida. O aplicativo traz uma logística completa, com classificação, saldo de gols, número de cartões distribuídos por rodada, entre outros dados.

Confira o placar da 1ª rodada:

Campo da Vila Azenha:

E.C. Real 0 x 1 Guarapari F.C.

Desportivo Deli 3 x 2 E.C. Juventude

São Manoel 0 x 4 Unidos da Vila Azenha (atual campeão)

Campo do Progresso:

Planalto F.C. 1 x 5 A.A. Matsubara

Cardel FC 1 x 3 E.C. Triunfo

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