Efeito Haaland- Erling Haaland é conhecido pela força física, pelos gols e por uma rotina voltada ao alto rendimento. Mas um hábito bem mais simples do atacante do Manchester City chamou atenção fora dos campos: sua paixão por cenouras.

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O jogador costuma aparecer consumindo o vegetal inteiro como lanche e a repercussão foi tamanha que ganhou até um apelido na Noruega: “Efeito Haaland”. Entre julho e meados de agosto, o consumo e a comercialização de cenouras no país cresceram cerca de 25%, representando aproximadamente 500 toneladas adicionais vendidas no período. Crianças também passaram a pedir o vegetal, que chegou a ser chamado informalmente de “doce Haaland”.

O fenômeno colocou um alimento bastante comum no centro das atenções e levantou uma pergunta: afinal, existe algo de especial na cenoura que justificaria tamanha fama?

Para a nutróloga Dra. Mariana Comério, a cenoura realmente apresenta uma composição nutricional interessante, especialmente pela presença do betacaroteno.

Efeito Haaland

“A cenoura é rica em betacaroteno, que é convertido pelo organismo em vitamina A. Por isso, é importante para a imunidade, para a visão, para a pele e para as mucosas. Também possui ação antioxidante, além de oferecer fibras e potássio. É um alimento nutricionalmente interessante e que pode contribuir para a saúde e para um envelhecimento saudável”, explica.

Cenoura pode melhorar a performance?

Quando o hábito alimentar pertence a um dos principais jogadores de futebol do mundo, é natural que surja a associação entre o que ele coloca no prato e seu desempenho em campo. Mariana, porém, faz uma ressalva importante: a cenoura não deve ser tratada como um alimento capaz de melhorar a performance esportiva isoladamente.

“Para benefício específico na atividade física e na performance, a cenoura não é um alimento primordial ou essencial. O desempenho depende de uma programação alimentar completa, com distribuição adequada de proteínas, gorduras e carboidratos, além de uma diversidade de nutrientes”, afirma.

Segundo a médica, a alimentação também representa apenas uma das partes da preparação de um atleta.

“Existem outras questões fundamentais, como treinamento, sono, equilíbrio intestinal e gerenciamento do estresse. A cenoura é interessante de consumir, obviamente, assim como diversos outros alimentos, mas seria um exagero considerá-la protagonista da performance. Ela entra como mais um alimento que ajuda no equilíbrio de vitaminas, nutrientes e antioxidantes”, acrescenta Mariana.

Por que a cenoura é tão associada à visão?

Uma das características mais conhecidas da cenoura é sua associação com a saúde dos olhos. A explicação passa justamente pelo betacaroteno e pela vitamina A.

O nutriente participa de funções importantes relacionadas à visão, mas também exerce papel na manutenção da pele, das mucosas e do sistema imunológico. Isso não significa, porém, que consumir grandes quantidades do vegetal vá proporcionar uma visão melhor ou transformar a cenoura em uma espécie de suplemento natural.

A lógica, segundo Mariana, deve ser a mesma aplicada aos demais alimentos: diversidade e equilíbrio.

“Ela tem propriedades nutricionais importantes e pode fazer parte de uma alimentação voltada à prevenção e à saúde. O benefício está justamente em inseri-la dentro de um padrão alimentar equilibrado, e não em enxergá-la isoladamente como responsável por determinado resultado”, explica.

Um fio de azeite pode fazer diferença

Haaland costuma ser visto comendo a cenoura crua, mas ela pode ser incorporada à alimentação de diferentes maneiras. E existe uma combinação simples que pode ajudar o organismo a aproveitar melhor o betacaroteno: associar o vegetal a uma fonte de gordura.

“A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel. As vitaminas A, D, E e K têm sua absorção favorecida quando existe uma fonte de gordura na refeição. Não precisa ser uma quantidade exagerada. Às vezes, um fio de azeite já ajuda na absorção do betacaroteno”, orienta a nutróloga.

Assim, a cenoura pode aparecer crua em saladas e lanches ou integrada às refeições, acompanhada de outros alimentos e nutrientes.

O verdadeiro ensinamento do “Efeito Haaland”

Se existe algo especialmente positivo no fenômeno provocado pelo atacante, é o fato de um alimento natural ter ganhado apelo justamente por estar associado à imagem de um ídolo esportivo. Quando crianças passam a pedir cenoura porque viram Haaland comendo, o comportamento mostra também o poder que referências públicas podem exercer sobre escolhas alimentares.

Mas isso não deve transformar o vegetal em mais um “superalimento” da moda.

“A cenoura é interessante, rica nutricionalmente e pode contribuir para a saúde, mas precisamos olhar para a alimentação como um todo. Nenhum alimento isolado explica a performance de um atleta ou garante saúde. O que realmente importa é o equilíbrio entre os nutrientes e todos os outros pilares que fazem parte de um estilo de vida saudável”, conclui Dra. Mariana Comério.

Sobre a Dra. Mariana Comério

Dra. Mariana Comério é médica nutróloga, CRM-ES 12323 e RQE 11801, com atuação em Vitória, no Espírito Santo. É referência em Terapia Nutricional Injetável e implantes hormonais e atua com estratégias individualizadas voltadas à saúde, prevenção, qualidade de vida e envelhecimento saudável.

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