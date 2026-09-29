Saúde Mental de Nova Odessa inicia Curso de Jardinagem em parceria com o Senac

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O setor de Saúde Mental da Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Senac Americana, iniciou nesta segunda-feira (28/09) um Curso de Jardinagem voltado para os usuários da rede municipal. As atividades são realizadas na própria sede do setor, onde funciona o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

As aulas acontecem duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h, com previsão de término em janeiro de 2027. O objetivo principal da iniciativa é proporcionar aos participantes novos conhecimentos e experiências práticas por meio do contato direto com a natureza.

Segundo o psicólogo e coordenador da Saúde Mental do município, Welington Miranda, o projeto vai além do aprendizado técnico. “A iniciativa oferece aos usuários um espaço de convivência e cuidado, contribuindo diretamente para o bem-estar, a socialização, a autoestima e a promoção da saúde mental”, destaca o coordenador.

“Essa é mais uma ação que fortalece o cuidado integral e a qualidade de vida dos usuários da rede municipal de saúde”, completa.

O atendimento integral no CAPS de Nova Odessa oferece suporte especializado para pacientes com a saúde mental comprometida. A população conta com uma equipe multiprofissional dedicada, formada por psicólogos e psiquiatras (incluindo atendimento infantil), assistentes sociais e enfermeiros, artesãos e estagiários.

Além das consultas e acompanhamentos tradicionais nas áreas de Psicologia, Psiquiatria e Serviço Social, o centro promove atividades complementares de integração, como palestras, oficinas e visitas externas.

O setor de Saúde Mental e o CAPS de Nova Odessa estão localizados na Rua Alexandre Bassora, nº 760, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

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