Com barcos ultravelozes, supercarros híbridos e até lancha do Senna, São Paulo Boat Show segue até terça-feira (29)

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Os corredores do pavilhão do São Paulo Expo registraram milhares de visitantes já no primeiro dia do São Paulo Boat Show 2026. O maior evento náutico da América Latina começou na última quinta-feira (24) e segue até terça-feira (29) na capital paulista. Com 160 barcos em exposição e mais de 30 lançamentos, a previsão, com base na movimentação dos primeiros dias do evento, é superar o público do ano anterior, que foi de 40 mil pessoas, com expectativa de ainda mais vendas. Em 2025, foram comercializadas 750 embarcações.

Entre os destaques da exposição, 30% dos barcos são de 30 a 40 pés, uma faixa que tem dominado a preferência do brasileiro, tanto quem deseja adquirir o primeiro barco ou quem quer fazer um upgrade. Entre fabricantes nacionais e internacionais, o barco Sissa da Carbrasmar de 1976 é um exemplo que chama a atenção: é o primeiro barco adquirido pelo ídolo da Fórmula 1 Ayrton Senna (in memoriam), restaurado, e que está à disposição para os fãs conhecerem ao vivo.

E a marca Senna também está presente neste ano no portfólio de jets apresentados pela Sea-Doo. Segundo informações da revendedora, 100% das unidades disponíveis dessa edição especial e limitada em homenagem ao piloto brasileiro já foram comercializadas. E quando o assunto são motos aquáticas, o São Paulo Boat Show conta com uma variedade de opções para os diversos perfis de público, tanto para uso de lazer até manobras radicais, incluindo também fabricantes de renome como Yamaha, Kawasaki e Ventura. Além do “jet que vira barco” por meio de um casco para acoplar a embarcação, exibido pela Edy Jets.

Pelo pavilhão do São Paulo Expo os visitantes ainda podem conhecer pranchas motorizadas que ‘voam’ sobre as águas, um “carro-barco” que chega a 80 quilômetros por hora e até uma “casa barco”. O estaleiro Solara, inclusive, apresenta pela primeira vez ao mercado a sua nova Boat House, um pontoon com visual tecnológico e futurista.

Novidades de diversos tamanhos e velocidades

Os amantes de lanchas de luxo ou de velocidade encontram opções inovadoras, entre elas a novidade trazida pela Fishing Raptor, da coleção Assinatta, que vem equipada com 5 motores V10, algo inédito no mundo náutico no país para uma lancha dessa dimensão. Ela é capaz de superar o equivalente a 120 km por hora, segundo informações do fabricante.

Quando o assunto é alto padrão para público Triple A, o estaleiro Intermarine traz pela primeira vez o imponente iate de 25 metros de comprimento para dentro do pavilhão, uma mansão sobre as águas e o maior barco exibido nesta edição do evento. Já a italiana Azimut Yachts apresenta o mockup em escala real do seu novo megaiate de 30 metros que passa a ser fabricado no Brasil, além de uma experiência direto no estande, que mescla história, som, luzes, peças feitas à mão e tecnologia aos visitantes. Outro lançamento com assinatura da lendária Pininfarina, o estaleiro NX Boats traz ao público a sua nova NX 62, o maior modelo já fabricado pela marca.

Barcos que encantam celebridades, como a Schaefer 660, adquirida pelo cantor Bell Marques, do grupo musical Chiclete com Banana, também pode ser vista de perto no evento náutico. Além disso, a Schaefer Yachts apresenta, durante o São Paulo Boat Show, o projeto do maior iate já fabricado pela marca, a Schaefer 26M (vinte e seis metros de comprimento) e que terá a sua primeira unidade exposta no Rio Boat Show do próximo ano.

Espaço dos desejos

Além de produtos, serviços e equipamentos dedicados ao lazer e às aventuras pelas águas, o evento conta com o Espaço dos Desejos e muitos atrativos para quem curte o lazer por terra. A McLaren Artura Spider é uma das atrações, o primeiro conversível híbrido de alto desempenho da marca britânica, com um teto rígido retrátil elétrico e arquitetura leve de fibra de carbono. Outro supercarro exposto da McLaren é o DB12S com motor V8. O icônico Mustang Dark Horse da Ford é mais um supercarro que pode ser visto de perto no São Paulo Boat Show, além da Ford F-150 Tremor, versão de alta performance da famosa picape da marca. Carrinhos de golfe da Ecoolmove, óculos Miguel Giannini, além de off roads incluindo motocicletas e quadriciclos de marcas como CF Motos e Ventura também estão em exposição.

Já a HBR Aviação apresenta no espaço o novo Robinson R88, modelo que acomoda um piloto e até nove passageiros, tem alcance superior a 650 quilômetros e foi desenvolvido para oferecer mais conforto e segurança em viagens de maior distância. O público também pode conhecer um simulador da aeronave.

Visitantes concorrem a uma lancha

Todas as pessoas que visitarem o evento concorrem a uma lancha Focker Joy 188, da Fibrafort, com motor Yamaha 90HP, avaliada em cerca de R$ 200 mil. Para participar, basta preencher o cupom na entrada. O sorteio será realizado ao vivo no último dia do evento (29), às 20h30. Ingressos para o São Paulo Boat Show podem ser adquiridos pelo site oficial ou direto no São Paulo Expo.

SERVIÇO

O que: São Paulo Boat Show 2026

Quando: de 24 a 29 de setembro

Onde: São Paulo Expo — Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Vila Água Funda, São Paulo

Horários: das 13h às 22h; no primeiro dia, abertura às 15h; no último, encerramento às 21h

Mais informações e ingressos: https://saopauloboatshow.com.br/

Cobertura completa: www.nautica.com.br

Confira o calendário dos Boat Shows no Brasil em 2026:

Salvador Boat Show: 05/11 a 08/11

Salão de Usados Náutica: 19/11 a 22/11

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