Gama apreende 4.759 porções de drogas e prende homem por tráfico

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A Guarda Municipal de Americana (GAMA) apreendeu 4.759 porções de drogas e prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação realizada na madrugada desta terça-feira (29), na Rua Serra dos Cariris.

A ocorrência teve início após o Centro de Segurança e Inteligência (CSI) da GAMA receber uma denúncia informando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes no local. Conforme as informações, as drogas estariam armazenadas em uma bolsa azul escondida em um veículo.

Equipes das viaturas foram acionadas e deslocaram-se até o endereço. No local, os guardas localizaram um homem com as características informadas, próximo ao veículo indicado na denúncia.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. Entretanto, em uma busca no veículo, os agentes localizaram, no compartimento dianteiro do motor, uma bolsa azul contendo grande quantidade de entorpecentes.

Foram apreendidos 2,290 quilos de cocaína, 1,816 quilos de maconha e 340 gramas de crack, totalizando 4.446 quilos de drogas distribuídas em 4.759 porções. Também foram apreendidos R$ 59 em dinheiro.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após tomar ciência dos fatos, a delegada de plantão determinou a elaboração do boletim de ocorrência e ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.

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