Profissionais da Saúde participam de encontro de atualização sobre diabetes

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Profissionais da rede municipal de saúde de Santa Bárbara d’Oeste participaram na última sexta-feira (25) de um encontro de atualização voltado ao diabetes. Promovido na Secretaria de Educação, o evento foi organizado pela ADSB (Associação dos Diabéticos de Santa Bárbara d’Oeste) e contou com um ciclo de palestras, focadas no tema “Educar para Salvar”.

Com o objetivo de informar, orientar e capacitar sobre o diabetes e suas complicações, a iniciativa foi ministrada pela nutricionista Daniela Nívea Alves, pela endocrinologista Adriana Fiori e pelo oftalmologista Anibal Mutti.

Durante o encontro foram abordados os temas: Introdução e Panorama Geral sobre o Diabetes no País; Conceito, Fatores de Risco e Importância da Intervenção Precoce para Pré-Diabetes e Diabetes Tipos 1 e 2; Retinopatia Diabética: Complicações Oculares do Diabetes e Importância do Acompanhamento Oftalmológico; DOT (Doença Ocular da Tireoide): Relação entre Tireoide, Saúde Ocular e seus Impactos; Lipodistrofia: Congênita, Doença Considerada Rara.

No decorrer das explanações, os profissionais puderam esclarecer dúvidas sobre cada tema e interagir com os palestrantes e demais participantes.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde em Santa Bárbara d’Oeste são coordenadas pelo Setor de Educação Permanente em Saúde e acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger a saúde dos usuários dos serviços de saúde, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e a melhor qualidade de vida da população.

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