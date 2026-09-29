Gang da caneta emagrecedora vai presa em Sumaré (30 mil itens)

Leia Mais notícias da cidade e região

Ação da ROMU 1001 terminou com seis adultos presos em flagrante, um adolescente apreendido e a recuperação de 56 canetas emagrecedoras, além de dinheiro e outros objetos

A Guarda Municipal de Sumaré, por meio da equipe da ROMU 1001, desmantelou uma quadrilha suspeita de envolvimento no roubo a uma farmácia em Barão Geraldo, em Campinas. A ação resultou na recuperação de 56 canetas emagrecedoras, avaliadas em aproximadamente R$ 30 mil, além de dinheiro, celulares e outros objetos levados durante o crime.

A equipe recebeu informações sobre o roubo, praticado por dois indivíduos que estariam em um veículo branco de pequeno porte. Segundo as informações repassadas à Guarda, os criminosos haviam levado mercadorias, dinheiro e diversos aparelhos celulares da farmácia.

Durante as diligências, os agentes receberam a localização de um dos celulares roubados, que apontava para a Rua José Ednei Barijan, na altura do número 115, em Sumaré.

Ao chegar ao endereço, a equipe encontrou um Gol branco estacionado. Três indivíduos, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir, mas foram abordados pelos guardas. Durante a abordagem, os agentes identificaram divergências nas informações apresentadas pelos suspeitos. Os três eram moradores de Osasco.

As equipes prosseguiram com as diligências e, no imóvel localizado no número 115, encontraram outros cinco indivíduos. No interior da residência estavam os produtos relacionados ao roubo.

Foram apreendidas 56 canetas emagrecedoras, avaliadas em aproximadamente R$ 30 mil, três celulares, R$ 3.156 em dinheiro, um notebook, um relógio e dois simulacros de arma de fogo, que, segundo as informações da ocorrência, teriam sido utilizados durante o roubo.

Três veículos apreendidos

Os oito envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial, juntamente com os objetos apreendidos. Três veículos também foram recolhidos: um deles teria sido utilizado no roubo e os outros dois seriam utilizados para transportar os produtos até Osasco.

A representante da farmácia compareceu ao Plantão Policial, realizou o reconhecimento dos autores e teve as mercadorias e o dinheiro retirados do caixa recuperados.

Ao final da ocorrência, um dos oito envolvidos permaneceu na condição de averiguado e foi liberado, um adolescente foi apreendido e seis adultos foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo, associação criminosa e corrupção de menor, conforme o registro da ocorrência.

Segurança integrada

O secretário municipal de Segurança de Sumaré, Jeverson Eclair, destacou a atuação da ROMU e o trabalho realizado a partir das informações que permitiram localizar um dos aparelhos celulares roubados. “Essa ocorrência mostra a importância do trabalho de inteligência, da integração das equipes e da resposta rápida da Guarda Municipal. A partir da localização de um dos celulares, nossos agentes conseguiram chegar até o endereço, localizar os envolvidos e recuperar uma quantidade significativa de medicamentos, além dos demais produtos e valores levados durante o roubo. É mais uma ação que demonstra o compromisso da Guarda Municipal com a segurança da população.”

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP