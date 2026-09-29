Escolas municipais de Santa Bárbara ganham novos brinquedos nos parquinhos

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Quatro escolas municipais de Santa Bárbara d’Oeste ganharam novos brinquedos em seus parquinhos, qualificando os espaços de convivência e brincadeiras. O investimento da Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, é de R$ 46.550,00.

As unidades ADI “Geraldo Rocha Campos” (Vila Linópolis), EMEI “Vereador Prof. Nelson Sartori” (31 de Março), EMEI “Zinho Saes” (Vista Alegre) e CIEP “Leonel de Moura Brizola” (Santa Rita) já estão com os novos brinquedos instalados em suas áreas externas.

“Executamos um trabalho de escuta dos profissionais, das crianças e das famílias nas escolas e valorizamos o direito de brincar. A instalação desses novos brinquedos está alinhada às diretrizes pedagógicas relacionadas a esses espaços, que são tão importantes para o desenvolvimento integral das crianças”, disse a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

Cada unidade escolar recebeu um parque e um playground baby, dois escorregadores, uma escada, uma escada tipo teia de corda, dois balanços (tipo concha e tipo prancha) e uma rampa em polietileno (plástico). Os equipamentos são coloridos e lúdicos, contribuindo para tornar os espaços mais atrativos para as crianças.

A EMEI “Profª Rosangela Aparecida Vendramel Pereira”, antiga “Zelinho” (Conjunto dos Trabalhadores), também recebeu os mesmos brinquedos em junho deste ano.

A Secretaria de Educação segue um cronograma de manutenções e melhorias nas escolas municipais, atuando em diversas frentes para qualificar os ambientes escolares e atender às necessidades de aprendizagem, convivência e desenvolvimento das crianças.

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