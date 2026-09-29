Americana divulga lista final de aprovados no processo seletivo da Escola Municipal de Música

Leia + sobre diversão e arte

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publica, nesta segunda-feira (28), a lista final dos candidatos aprovados no Processo Seletivo 2026 para os grupos musicais da Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”. A relação pode ser consultada no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br, clicando no banner sobre o tema.

Os 19 finalistas devem comparecer à Escola de Música a partir desta segunda-feira, nos dias e horários indicados na publicação, para frequentar as aulas. A secretaria da Escola também vai entrar em contato com os selecionados via e-mail, para a realização das matrículas.

Os novos alunos vão integrar os grupos musicais de Orquestra Acadêmica, Orquestra Sinfônica, Banda Sinfônica, Grupo de Percussão “Ritmos Brasileiros” e Corda-Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”.

“Damos as boas vindas aos novos alunos da Escola Municipal de Música e desejamos sucesso nesta nova etapa de vida dos futuros músicos. A Escola Municipal de Música desenvolve um trabalho formativo de excelência”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP