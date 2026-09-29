Sem Bets, movimentação do Pix cai 10%

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A proibição das apostas Bets pelo governo federal fez cair em cerca de 10% as transações via Pix nesse começo de semana.

O valor corresponde a aproximadamente R$ 373 bilhões por mês que deixaram de evaporar nos cassinos virtuais e pararam de irrigar o caixa de marmanjos bilionários em paraísos fiscais.

Esse dado comprova que o dinheiro que antes sumia em plataformas de apostas muitas vezes operadas fora do Brasil agora permanece no bolso das famílias e na economia local.

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