Franco Sardelli pede voto para Flávio Bolsonaro no 1º turno

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O presidente do PL em Americana e candidato a deputado estadual Franco Sardelli usou suas redes sociais para pedir voto em Flávio Bolsonaro, candidato do partido à Presidência da República, no primeiro turno das eleições, marcado para domingo, 4 de outubro.

“O que vemos no Brasil de hoje é que não há terceira via. A única forma de tirar o PT e o Lula do poder é votando no Flávio Bolsonaro já no primeiro turno”, afirmou Franco.

Na avaliação de Sardelli, a divisão dos votos de oposição entre candidaturas como as de Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Augusto Cury reduz as chances de derrotar o atual presidente. Ele defende que os eleitores contrários à continuidade do governo concentrem seus votos em Flávio, que aparece como o candidato de oposição mais bem colocado nas pesquisas desta reta final.

Para Franco, esses números das pesquisas divulgadas nos últimos dias o argumento do voto útil.

O candidato a deputado estadual também sustenta que uma definição no primeiro turno evitaria mais três semanas de disputa eleitoral, com novos gastos para a realização da votação e a continuidade dos ataques entre campanhas.

Franco criticou ainda uma declaração feita por Lula durante um evento no Pará, na segunda-feira (28). Ao falar sobre a resistência de homens ao exame de próstata, o presidente afirmou que mulheres aprendem a “tomar toque” desde pequenas.

“As pessoas que não compactuam com o governo que temos hoje têm a opção de votar no Flávio Bolsonaro e mudar essa situação”. Franco ainda destacou a importância de o partido ter força na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado, destacando que o voto em candidatos da direita e do PL para todos os cargos é essencial.

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