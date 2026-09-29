Obras do Tricânico entram na reta final no Conjunto Roberto Romano
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O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, vistoriou nesta semana as obras do Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, no Conjunto Roberto Romano. O espaço está na fase de acabamento, com serviços de pintura, instalação de pisos e demais detalhes da estrutura, entrando na reta final para receber móveis e equipamentos.
A obra já conta com portas, janelas e esquadrias instaladas. Na sequência, serão executados os serviços de impermeabilização em resina e a instalação dos móveis, concluindo a estrutura do novo equipamento cultural. Com execução diferenciada do padrão convencional, o projeto segue etapas específicas de construção e acabamento, garantindo qualidade e durabilidade na entrega final.
“Estamos chegando à fase final de uma obra muito importante para o Romano e para toda a nossa política cultural. É um espaço novo, moderno e pensado para receber diferentes atividades, oficinas e ações culturais. Estamos cuidando de cada detalhe para entregar um equipamento de qualidade, que ofereça conforto e amplie as oportunidades de acesso à cultura para a população”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.
Com investimento total de R$ 2 milhões, sendo R$ 1,1 milhão dos ciclos 1 e 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e R$ 971,9 mil de recursos da Prefeitura, o projeto representa a ampliação da estrutura cultural do Município.
O novo Centro Cultural terá 376 m² de área construída e contará com sala multiuso, biblioteca, três salas de aula, sala de aula de dança, sanitários, copa e sistema de climatização. O prédio foi planejado para oferecer mais conforto e estrutura para o desenvolvimento de atividades culturais, oficinas e ações voltadas à comunidade.
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