A região da favela do Zincão em Americana teve ação da PM no final da manhã desta terça-feira com um homem acusado de tráfico de drogas preso. G. L. O. – 28 anos, foi detido na rua Serra do Mar em ação dos PMs cabo Maik e soldados Guilherme e

Vequi.

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As apreensões somaram – Cocaína: 246 (157,45 g), Maconha: 21 (70,07 g) e Crack: 67 (45,2 g), além de R$: 838,90

em dinheiro e 1 Celular REALME.

Ação no Zincão

Durante patrulhamento de RPM pela área conhecida como Favela do Zinkão, a equipe policial acessou a Avenida Serra do Mar, nas proximidades do cruzamento com a Serra dos Cariris, quando visualizou um indivíduo que, ao perceber a presença policial, alertou outras pessoas e, em seguida, evadiu-se por vielas do local.

Na sequência, os policiais visualizaram outro indivíduo, que também empreendeu fuga, carregando uma sacola e utilizando uma pochete transversal. Após acompanhamento, foi alcançado e detido em uma área de brejo.

Durante a abordagem e busca pessoal, foram localizadas diversas porções de maconha, crack e cocaína, além de aparelho celular e dinheiro em espécie, fracionado em notas e moedas. O indivíduo admitiu estar envolvido com o tráfico de drogas. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

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