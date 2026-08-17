Um homem que foi com R$ 40 comprar droga e quase se deu mal na vila Grego em Santa Bárbara d’Oeste na última sexta-feira. O caso foi na sexta-feira (14 de agosto) durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Vila Grego, em Santa Bárbara d’Oeste, local conhecido pela prática de tráfico de drogas, a equipe abordou um indivíduo que saía de uma área verde.

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Durante a busca pessoal, foram localizados R$ 105,00 em notas trocadas e, em diligência pelo local, um pacote contendo 19 pedras de crack.

Foi com R$ 40

Nas proximidades, outro indivíduo foi abordado, sendo localizada a quantia de R$ 40,00 em notas trocadas. Ele alegou ser usuário e que estava no local para adquirir drogas.

Os envolvidos foram conduzidos ao Distrito Policial, sendo elaborado Boletim de Ocorrência por tráfico de drogas. Um permaneceu à disposição da Justiça e o outro foi liberado.

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