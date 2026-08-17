Agenda apertada? Veja 4 serviços de beleza que cabem em até 50 minutos

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Entre trabalho, estudos, compromissos pessoais e tarefas domésticas, reservar espaço na rotina para cuidar da aparência se tornou um desafio. Em 2025, o setor de serviços representou aproximadamente 69,5% do Valor Adicionado ao Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e cresceu 1,8%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No franchising, o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar faturou R$ 74,3 bilhões, alta de 14,6% em relação ao ano anterior. A Associação Brasileira de Franchising (ABF) aponta a procura por salões express, que reúnem diferentes procedimentos no mesmo local, um dos fatores que impulsionaram esse desempenho.

É nesse mercado que atua a Bessie Beauty Club, rede de beleza express fundada em 2021, no Recife (PE). A marca soma 21 operações, sendo 16 em funcionamento e cinco em implantação, e projeta alcançar 35 até o fim de 2026. Sem necessidade de hora marcada, as unidades reúnem especialistas de diferentes áreas que podem atender a mesma cliente simultaneamente. Dessa forma, mais de um procedimento é concluído na mesma visita.

“O diferencial está na organização da equipe, quando a cliente chega e informa o que deseja fazer, verificamos quais atividades podem acontecer em conjunto e direcionamos os profissionais. Cada especialista mantém todas as etapas necessárias, o que proporciona praticidade sem comprometer a qualidade da entrega”, explica Patrícia Selerges, franqueada da Bessie Beauty Club.

A seguir, a empresária apresenta quatro alternativas para quem enfrenta uma agenda apertada. Confira:

1. Escova

O procedimento reúne lavagem, secagem e finalização. Antes de iniciar, o cabeleireiro deve observar o comprimento, a densidade, a textura e as condições dos fios, além de identificar se há coloração, descoloração ou alisamento. “A avaliação ajuda a escolher os produtos, controlar a temperatura dos equipamentos e definir a técnica. Também perguntamos se a pessoa prefere um efeito liso, com movimento ou mais volumoso, esse alinhamento é fundamental para alcançar o acabamento esperado sem comprometer a saúde capilar”, orienta a franqueada.

2. Manicure e pedicure

As unhas das mãos e dos pés podem ser feitas simultaneamente por duas especialistas. Enquanto uma realiza a manicure, a outra fica responsável pela pedicure, mantendo fases como higienização, corte, lixamento, cuidado com as cutículas e esmaltação. “Antes de começar, verificamos se existe esmaltação em gel, alguma unha que precisa de reparo ou o desejo de incluir uma decoração. Essas informações permitem preparar os materiais adequados e personalizar o resultado. A praticidade ocorre porque duas profissionais trabalham juntas”, afirma.

3. Design de sobrancelhas

A análise do rosto e do formato natural orienta a definição dos pontos de início, curvatura e término. Depois do mapeamento, os fios excedentes são retirados e eventuais falhas podem receber um preenchimento temporário. Para facilitar a avaliação, a recomendação é evitar remover os pelos em casa antes da visita. “Não existe um desenho que funcione para todas as pessoas. O formato precisa respeitar as proporções do rosto e o crescimento dos fios. Também é importante informar se há micropigmentação ou outro procedimento anterior na região, pois esses fatores influenciam a construção do resultado”, comenta.

4. Maquiagem

A produção é desenvolvida conforme a ocasião, o estilo pessoal e os pontos que a consumidora deseja destacar. Informações sobre o ambiente e a duração do compromisso ajudam na escolha da preparação da pele e dos produtos utilizados. “Uma maquiagem para uma reunião durante o dia exige escolhas diferentes de uma composição criada para uma festa à noite. Referências visuais ajudam a comunicar o efeito desejado, enquanto dados sobre o tipo de pele, possíveis sensibilidades e preferências pessoais permitem construir um acabamento confortável e adequado ao evento”, destaca.

Por fim, a profissional explica que, ao chegar à unidade, a cliente deve informar todos os procedimentos que pretende realizar. A partir disso, a equipe verifica as combinações possíveis e organiza os especialistas e as estações disponíveis. “O formato express não significa fazer tudo com pressa. Ele depende de uma estrutura preparada e de profissionais capacitados para trabalhar de maneira coordenada. Assim, conseguimos reunir diferentes serviços na mesma visita, mantendo a atenção e a qualidade em cada um deles”, conclui.

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