O auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, nesta segunda-feira (17), às 19h30, a Aula Aberta de Choro promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com a apresentação de integrantes da Escola Municipal de Música Heitor Villa Lobos.

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A entrada é gratuita. Os ingressos estão disponíveis em www.sympla.com.br/evento/aula-aberta-de-choro-escola-municipal-de-musica-de-americana/3526056.

A roda de conversa e musical “A Arte do Encontro: Como a Polca Europeia se Transformou no Choro Brasileiro” vai abordar a jornada que deu origem ao primeiro gênero instrumental urbano do Brasil. O evento explora o encontro entre as danças de salão europeias, como a polca, e o molho rítmico dos batuques africanos no Rio de Janeiro do século XIX. O encontro musical promoverá uma análise de como flauta, violão e cavaquinho se uniram para traduzir a alma e a identidade brasileiras.

“Este é um convite para conhecer as raízes da formação musical de nosso país e se aprofundar em ritmos tão intimamente ligados à identidade cultural do brasileiro. Também é uma oportunidade para conhecer de perto o trabalho de excelência desenvolvido pelos professores de nossa Escola Municipal de Música, que tanto nos orgulha”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O CCL fica na Avenida Brasil, 1293, no Jardim São Paulo..