Destaque para coletor- O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou a disponibilidade de 28 vagas em diferentes áreas de atuação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As oportunidades são voltadas a moradores do município, algumas exigem experiência na função.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o endereço eletrônico [email protected], informando o nome da vaga. Outra opção é enviar pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

O órgão funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade.

Confira as vagas:

ANALISTA DE LABORATÓRIO E CONTROLE DE QUALIDADE – Graduação em Engenharia Química ou Químico Industrial. Experiência na função ou no ramo automotivo será considerado um diferencial, assim como a certificação IATF. Inglês em nível intermediário ou avançado. Residir em Americana, Santa Bárbara D’Oeste ou Nova Odessa. Salário a combinar, almoço no local, vale-transporte, PLR, vale-alimentação, seguro de vida, plano de saúde e odontológico, auxílio curso de Inglês. (1 vaga)

ATENDENTE NEGOCIAL – Ensino médio completo. Conhecimento em informática. Para vendas de serviços bancários para pessoa física e jurídica. Salário + Comissão. De segunda a sexta das 09h às 18h e sábado das 09h às 13h. (1 vaga)

AUDITOR DE PREVENÇÃO E PERDAS – Ensino médio completo, disponibilidade de horário, experiência prévia na área ou função similar. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã e da tarde, vale-refeição, assistência médica, convênio compras, cesta de Natal, assistência odontológica, Gympass. (1 vaga)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL – Cursando ou concluído Técnico em Química ou Engenharia Química, maior de 18 anos, residir em Nova Odessa ou região. Não é necessário experiência. Para trabalhar de segunda a sexta, das 07h30 às 17h18. Salário a combinar, refeição no local, vale-alimentação R$ 200,00, vale-transporte ou mobilidade R$ 200,00, Totalpass, plano de saúde. (1 vaga)

BALCONISTA DE AÇOUGUE – Maior de 18 anos. Com experiência em atendimento, suporte ao cliente e desossa. (1 vaga)

CAPTADOR DE IMÓVEIS – Experiência na área será um diferencial. (1 vaga)

COLETOR DE LIXO – Maior de 18 anos. Ensino fundamental completo.

Aptidão física para esforço intenso. Disponibilidade de horários para turnos. Salário R$ 2.208,35 + 40% de insalubridade, vale-alimentação, vale-transporte, convênio médico. (2 vagas)

CONFERENTE DE INVENTÁRIO – Ensino médio completo, disponibilidade de horário. Desejável técnico na área de logística. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Horário 5×2. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã e da tarde, vale-refeição, assistência médica, convênio compras, cesta de Natal, assistência odontológica, Gympass, adicional noturno 20%. (1 vaga)

CONSULTOR DE VENDAS – Boa comunicação e disponibilidade de horário. Salário R$ 2.025,00, mais premiações, vale-alimentação, vale-transporte ou auxílio combustível, Totalpass, cartão de todos. (1 vaga)

EMBALADOR – Ensino médio completo, desejável primeira experiência profissional. Residir em Nova Odessa ou ter fácil acesso. Para trabalhar de segunda a quinta, das 7h às 17h, e, sexta, das 7h às 16h. Salário R$ 2.293,00, refeição no local, cartão Alelo R$ 265,00, vale-transporte. (1 vaga)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Ensino médio completo, curso técnico em Mecânica de manutenção, Mecânica industrial ou Tecnólogo em automação industrial. Experiência na área. (1 vaga)

MOTORISTA DE ÔNIBUS – CNH D. Curso de transporte coletivo, EAR. Curso de transporte escolar será um diferencial. Escala de revezamento. Salário R$ 3.788,40, vale-refeição, cesta básica, PLR, prêmio mensal. (1 vaga)

OPERADOR DE FUNDIÇÃO – Ensino médio completo. Desejável experiência em processos de fundição ou indústria metalúrgica, conhecimento em operação de máquinas industriais. Disponibilidade para trabalhar em turnos. (5 vagas)

OPERADOR DE MÁQUINA – Ensino médio completo. Ambos os sexos, com ou sem experiência. (3 vagas)

OPERADOR DE REBARBAÇÃO – Ensino médio completo. Experiência mínima de 1 ano na área de produção, fundição ou acabamento de peças metálicas. Conhecimento básico em instrumentos de medição. Noções de leitura e interpretação de desenhos técnicos. (3 vagas)

OPERADOR DE USINAGEM – Ensino médio completo. Experiência mínima de 1 ano na área de usinagem. Conhecimento básico em instrumentos de medição. (3 vagas)

ORÇAMENTISTA – Experiência e formação compatível. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição; convênio médico, odontológico e farmácia; seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira. (1 vaga)

Leia + sobre economia, emprego e mercado