Destaque para coletor- O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou a disponibilidade de 28 vagas em diferentes áreas de atuação.

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As oportunidades são voltadas a moradores do município, algumas exigem experiência na função.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o endereço eletrônico [email protected], informando o nome da vaga. Outra opção é enviar pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

O órgão funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade.

Confira as vagas:  

ANALISTA DE LABORATÓRIO E CONTROLE DE QUALIDADE – Graduação em Engenharia Química ou Químico Industrial. Experiência na função ou no ramo automotivo será considerado um diferencial, assim como a certificação IATF. Inglês em nível intermediário ou avançado. Residir em Americana, Santa Bárbara D’Oeste ou Nova Odessa. Salário a combinar, almoço no local, vale-transporte, PLR, vale-alimentação, seguro de vida, plano de saúde e odontológico, auxílio curso de Inglês. (1 vaga)

ATENDENTE NEGOCIAL  Ensino médio completo. Conhecimento em informática. Para vendas de serviços bancários para pessoa física e jurídica. Salário + Comissão. De segunda a sexta das 09h às 18h e sábado das 09h às 13h. (1 vaga)

AUDITOR DE PREVENÇÃO E PERDAS  Ensino médio completo, disponibilidade de horário, experiência prévia na área ou função similar. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã e da tarde, vale-refeição, assistência médica, convênio compras, cesta de Natal, assistência odontológica, Gympass. (1 vaga)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL  Cursando ou concluído Técnico em Química ou Engenharia Química, maior de 18 anos, residir em Nova Odessa ou região. Não é necessário experiência. Para trabalhar de segunda a sexta, das 07h30 às 17h18. Salário a combinar, refeição no local, vale-alimentação R$ 200,00, vale-transporte ou mobilidade R$ 200,00, Totalpass, plano de saúde. (1 vaga)

BALCONISTA DE AÇOUGUE  Maior de 18 anos. Com experiência em atendimento, suporte ao cliente e desossa. (1 vaga)

CAPTADOR DE IMÓVEIS  Experiência na área será um diferencial. (1 vaga)

COLETOR DE LIXO – Maior de 18 anos. Ensino fundamental completo.

Aptidão física para esforço intenso. Disponibilidade de horários para turnos. Salário R$ 2.208,35 + 40% de insalubridade, vale-alimentação, vale-transporte, convênio médico. (2 vagas)

CONFERENTE DE INVENTÁRIO  Ensino médio completo, disponibilidade de horário. Desejável técnico na área de logística. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Horário 5×2. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã e da tarde, vale-refeição, assistência médica, convênio compras, cesta de Natal, assistência odontológica, Gympass, adicional noturno 20%. (1 vaga)

CONSULTOR DE VENDAS – Boa comunicação e disponibilidade de horário. Salário R$ 2.025,00, mais premiações, vale-alimentação, vale-transporte ou auxílio combustível, Totalpass, cartão de todos. (1 vaga)

EMBALADOR  Ensino médio completo, desejável primeira experiência profissional. Residir em Nova Odessa ou ter fácil acesso. Para trabalhar de segunda a quinta, das 7h às 17h, e, sexta, das 7h às 16h. Salário R$ 2.293,00, refeição no local, cartão Alelo R$ 265,00, vale-transporte. (1 vaga)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO  Ensino médio completo, curso técnico em Mecânica de manutenção, Mecânica industrial ou Tecnólogo em automação industrial. Experiência na área. (1 vaga)

MOTORISTA DE ÔNIBUS – CNH D. Curso de transporte coletivo, EAR. Curso de transporte escolar será um diferencial. Escala de revezamento. Salário R$ 3.788,40, vale-refeição, cesta básica, PLR, prêmio mensal. (1 vaga)

OPERADOR DE FUNDIÇÃO  Ensino médio completo. Desejável experiência em processos de fundição ou indústria metalúrgica, conhecimento em operação de máquinas industriais. Disponibilidade para trabalhar em turnos. (5 vagas)

OPERADOR DE MÁQUINA  Ensino médio completo. Ambos os sexos, com ou sem experiência. (3 vagas)

OPERADOR DE REBARBAÇÃO  Ensino médio completo. Experiência mínima de 1 ano na área de produção, fundição ou acabamento de peças metálicas. Conhecimento básico em instrumentos de medição. Noções de leitura e interpretação de desenhos técnicos. (3 vagas)

OPERADOR DE USINAGEM  Ensino médio completo. Experiência mínima de 1 ano na área de usinagem. Conhecimento básico em instrumentos de medição. (3 vagas)

ORÇAMENTISTA  Experiência e formação compatível. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição; convênio médico, odontológico e farmácia; seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira. (1 vaga)

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