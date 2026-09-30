Damares declara apoio a Molina para deputado estadual

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A senadora Damares Alves declarou apoio à candidatura de Ricardo Molina (Republicanos) a deputado estadual e pediu votos ao candidato para Americana, Campinas e toda a região. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a senadora destacou sua ligação com São Paulo e afirmou que Molina integra o mesmo grupo político do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Na região nós temos o nosso candidato, que também é do time do Tarcísio e do time do Bolsonaro. É o Molina”, afirmou Damares, ao apresentar o candidato aos eleitores da região.

Durante a declaração, a senadora também destacou pautas que, segundo ela, fazem parte dos compromissos de Molina, como a segurança pública e o combate à corrupção. Damares ressaltou ainda o compromisso do candidato com o enfrentamento à violência contra crianças e mulheres. “Eu quero pedir o seu voto. Você de toda a região, para o Molina”, afirmou a senadora.

Ao final, Damares reforçou a mensagem aos eleitores de Campinas, Americana e cidades da região: “Se vocês querem alguém com muita coragem na Assembleia Legislativa, vote no Molina. Mais desenvolvimento para a região”.

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