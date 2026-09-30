Trilha da Primavera reúne cerca de 300 pessoas no Jardim São Paulo

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMA), em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), reuniu um público de aproximadamente 300 pessoas na 2ª Trilha da Primavera, realizada no sábado (26), na Praça Enio Antonio Ghizini, entre as ruas Paineiras e Pinheiros, no Jardim São Paulo.

Durante o evento, o público presente teve contato com diversas atividades desenvolvidas pela SMA e pelos parceiros do projeto, incluindo oficina de desenhos, lançamento de concursos de fotografia e desenho para as crianças com o tema “Apaixonados por Árvores – as árvores mais belas de Americana”, doação de mudas e sementes, exposição sobre o bioplástico, orientação nutricional ao público e distribuição de material educativo.

As ações de parceiros compreenderam uma atividade de dança, realizada pelos Amigos do Flash Back; animação do evento pelo Rotary Club Ação; interação dos cães terapeutas do projeto Patas que Curam; exposição de maquete sobre a importância do combate à dengue; atividades de terapias alternativas, pelo Projeto Amor e Luz; Show Dog, apresentação com acrobacias realizadas por cães da Romu Canil, unidade especializada da Guarda Municipal de Americana (GAMA), incluindo a presença do cão-robô; área kids com brinquedos; e trenzinho gratuito da ACIA para as crianças. O evento contou ainda com food trucks para alimentação no local.

“A 2ª Trilha da Primavera teve mais uma edição exitosa, com uma boa participação do público. O evento é importante para fomentar o meio ambiente e o comércio local. É uma iniciativa com a realização de muitos parceiros, atuando coordenadamente, o que é bastante positivo para alcançar os objetivos previstos”, comentou a secretária de Meio Ambiente de Americana, Andréa Cristina Gonçales.

Além da secretária, também estiveram presentes no evento o presidente da ACIA, James Pedro Nadin, a embaixadora do Meio Ambiente e da Feira Municipal Ambiental de Americana (FEAMA), Júlia Zambom Moro, e integrantes do projeto Destino do Bem.

A 2ª Trilha da Primavera terá ainda outras três edições, sempre aos sábados, das 9h às 12h, em diferentes pontos da cidade. A programação é a seguinte:

10/10: Praça Basílio Rangel, no calçadão do Centro, em homenagem ao Dia das Crianças

31/10: Praça Manoel Françozo, no Jardim São José

07/11: cruzamento da Rua São Vito com a Avenida Paschoal Ardito, no São Vito

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone da ACIA – (19) 99246-2193 – ou da Casa da Agricultura – (19) 3405-1733 –, ou ainda acessar as redes sociais da Prefeitura de Americana e da ACIA: @prefeituradeamericana e @acia_americana.

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