Teatro Municipal de Americana oferece atendimento pelo WhatsApp

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O Teatro Municipal Lulu Benencase, um dos principais equipamentos culturais de Americana, tem mais um canal de comunicação com o público. Os interessados em conferir a programação do espaço agora contam com um serviço de atendimento totalmente automatizado via WhatsApp, disponível 24 horas por dia, por meio do número (19) 3462-8723.

A ferramenta foi desenvolvida para oferecer respostas rápidas aos usuários, a qualquer momento. Por meio de um menu interativo, o público pode acessar diferentes opções de consulta, que incluem a programação completa dos eventos realizados no teatro, com detalhes sobre cada atração.

Além de informar a agenda de espetáculos e eventos, o serviço traz dados essenciais para quem deseja comparecer ao teatro, como datas, horários e os valores dos ingressos de cada atividade. A consulta é atualizada constantemente para que o usuário tenha acesso às informações mais recentes.

Outro recurso oferecido pelo atendimento automatizado detalha o funcionamento da bilheteria do teatro. O público pode verificar dias e horários de atendimento e se planejar para a compra de ingressos de forma presencial.

“A iniciativa traz mais agilidade e facilidade para os frequentadores do Teatro Municipal, que agora podem consultar a programação em qualquer horário e sem custo. O WhatsApp é uma das ferramentas digitais mais utilizadas pelos brasileiros e o atendimento automatizado proporciona ao público uma experiência mais prática e autônoma”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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