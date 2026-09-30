Sumaré capacita gestores escolares da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré promoveu nesta quarta-feira (23) uma formação para diretores e diretores assistentes da rede municipal de ensino com foco no desenvolvimento de estratégias de liderança, comunicação e gestão das relações no ambiente escolar. A atividade é realizada em parceria com o Senac-SP e integra as ações de formação continuada da rede.

Com o tema “Comunicação Empática, Escuta Ativa e Gestão de Riscos Psicossociais (NR-1) na Liderança Escolar”, a formação aborda situações recorrentes na rotina dos gestores, como mediação de conflitos entre profissionais, diálogo com famílias, condução de reuniões, acompanhamento das equipes e identificação de situações relacionadas ao clima organizacional.

A programação combina apresentação de conceitos, dinâmicas e estudos de casos relacionados ao cotidiano escolar. Entre as atividades estão a dinâmica “O Barômetro do Clima Escolar”, exercícios de escuta ativa e discussões sobre ferramentas que podem ser utilizadas pelos gestores em diferentes situações de comunicação.

Um dos conteúdos trabalhados é a escuta ativa, com exercícios voltados à atenção ao conteúdo das falas e aos aspectos emocionais envolvidos nas situações de diálogo. A formação também apresenta conceitos da Comunicação Não Violenta (CNV) e da Técnica DESC, que podem ser aplicados em situações como feedbacks, alinhamento de tarefas e mediação de conflitos.

A formação também aborda os riscos psicossociais relacionados ao ambiente de trabalho, com atenção a situações como estresse, sobrecarga, esgotamento profissional e conflitos interpessoais. O conteúdo é relacionado às diretrizes da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), ampliando a discussão sobre prevenção e gestão desses fatores no ambiente escolar.

Ao longo da formação, os gestores também são convidados a identificar ações que podem ser incorporadas à rotina das unidades escolares. A atividade busca aproximar os conteúdos trabalhados da realidade de cada escola e estimular a aplicação prática das estratégias discutidas.

Para o secretário de Educação, Lucas Gomes, a formação continuada dos gestores contribui para o fortalecimento da gestão das unidades e para a qualificação das relações profissionais que fazem parte do cotidiano escolar. “Liderar uma unidade educacional envolve tomar decisões, acompanhar processos e saber dialogar e lidar com diferentes situações do cotidiano. Ao ampliar esse repertório, contribuímos para uma gestão mais preparada e para relações de trabalho cada vez mais qualificadas na rede municipal”, disse.