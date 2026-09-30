Prefeitura de Americana convoca mais 58 aprovados em concurso público

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, convoca mais 58 candidatos aprovados em concurso público para o preenchimento das vagas em diversas áreas. O novo edital de convocação está disponível no Diário Oficial do Município, na edição desta terça-feira (29), publicado no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br. Os profissionais também recebem um telegrama com informações sobre a convocação.

A publicação inclui aprovados para os cargos de ajudante geral (8), cirurgião dentista, enfermeiro (2), enfermeiro do trabalho, médico de família (2), motorista (4), motorista de ambulância (2), operador de máquinas pesadas, pintor (3), servente (2) e técnico de enfermagem (5). Portando documento original com foto, eles devem comparecer ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, no dia 5 de outubro (segunda-feira), às 9h, com entrada pela Rua Presidente Vargas.

O segundo edital convoca os aprovados para analista de administração de dados, analista programador de sistema (2), assistente jurídico, educador social, escriturário (6), fiscal de atividades (2), monitor escolar (2), oficial administrativo, PEB 1 – educação fundamental (5), PEB 2 – geografia, PEB 2 – matemática, PEB 1 – educação infantil, psicólogo, técnico de segurança do trabalho e técnico em planejamento e orçamento. Portando documento original com foto, eles devem comparecer ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, também no dia 5 de outubro (segunda-feira), às 13h30, com entrada pela Rua Presidente Vargas

“Nosso compromisso é dar igualdade de oportunidades a todos que se preparam e desejam se dedicar ao serviço público. Aos novos convocados, sejam todos bem-vindos”, disse o secretário de Administração, Eduardo Flores.

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