Santa Bárbara tem Encontro de Veículos Antigos dia 10 de outubro

Santa Bárbara d’Oeste tem Encontro de Veículos Antigos marcado para 10 de outubro

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Santa Bárbara d’Oeste recebe no dia 10 de outubro, das 14 às 22 horas, mais uma edição do Encontro de Veículos Antigos na Estação Cultural da Fundação Romi. A entrada é solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, que será repassado para a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

O evento reúne carros, motocicletas e motorhomes de colecionadores do segmento da cidade e região, com o intuito de preservar a história, a cultura e a paixão por veículos antigos. Também haverá praça de alimentação com food trucks, espaço kids gratuito e mercado de pulgas.

Além disso, estão previstos três shows musicais: às 14h30, com a banda Fly End; às 16 horas, com a CPK Rock Band; e às 19 horas, com a Cadillac Rock Band. A programação inclui, ainda, uma apresentação de dança do grupo Fênix Flash Back, às 18 horas.

Realizado pelo menos três vezes ao ano, o encontro tem realização do Estação Restaurante; organização de Aircooled S.B.O. e Poti Produções; e apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e da Estação Cultural da Fundação Romi.

Serviço:

Encontro de Veículos Antigos

Dia 10 de outubro (sábado), das 14h às 22h

Local: Estação Cultural da Fundação Romi | Avenida Tiradentes, 2, Centro

Entrada: doação de 1kg de alimento para a APAE

Classificação: Livre

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