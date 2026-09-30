Santa Bárbara d’Oeste tem Encontro de Veículos Antigos marcado para 10 de outubro

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Santa Bárbara tem Encontro de Veículos Antigos dia 10 de outubro

Santa Bárbara d’Oeste recebe no dia 10 de outubro, das 14 às 22 horas, mais uma edição do Encontro de Veículos Antigos na Estação Cultural da Fundação Romi. A entrada é solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, que será repassado para a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

O evento reúne carros, motocicletas e motorhomes de colecionadores do segmento da cidade e região, com o intuito de preservar a história, a cultura e a paixão por veículos antigos. Também haverá praça de alimentação com food trucks, espaço kids gratuito e mercado de pulgas.

Além disso, estão previstos três shows musicais: às 14h30, com a banda Fly End; às 16 horas, com a CPK Rock Band; e às 19 horas, com a Cadillac Rock Band. A programação inclui, ainda, uma apresentação de dança do grupo Fênix Flash Back, às 18 horas.

Realizado pelo menos três vezes ao ano, o encontro tem realização do Estação Restaurante; organização de Aircooled S.B.O. e Poti Produções; e apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e da Estação Cultural da Fundação Romi.

Serviço:

Encontro de Veículos Antigos
Dia 10 de outubro (sábado), das 14h às 22h
Local: Estação Cultural da Fundação Romi | Avenida Tiradentes, 2, Centro
Entrada: doação de 1kg de alimento para a APAE
Classificação: Livre

 

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