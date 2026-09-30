Sumaré recebe encontro para aprimorar faturamento do SUS

Sumaré recebe encontro regional para aprimorar gestão e faturamento do SUS

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A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré realizou, na terça-feira (22), mais uma etapa da capacitação regional sobre a Oferta de Cuidado Integrado (OCI). O encontro ocorreu no auditório da Faculdade Anhanguera de Sumaré e reuniu profissionais e gestores de municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

A capacitação abordou conceitos e orientações práticas destinados às equipes que atuam nas áreas de faturamento, gestão, regulação e auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo foi ampliar o conhecimento sobre a organização, o registro e o faturamento das ações relacionadas às OCIs.

O treinamento teve como palestrante Renato Baragati, especialista em Gestão SUS, com 26 anos de experiência em faturamento ambulatorial e hospitalar. Entre os temas apresentados estiveram os conceitos, as normas e as etapas operacionais relacionadas às OCIs, além da organização dos fluxos assistenciais, registro da produção, sistemas de informação, procedimentos vinculados, conferência documental, prevenção de inconsistências, análise de críticas e estratégias para qualificar o faturamento.

Para o secretário de Saúde de Sumaré, Frederico Almeida, a capacitação fortalece a integração entre os municípios e contribui para o aprimoramento da gestão do SUS.

“A qualificação dos profissionais e a troca de experiências entre os municípios são fundamentais para o aprimoramento dos processos de saúde. Uma gestão mais integrada, com informações corretas e fluxos bem estruturados, contribui para o fortalecimento do SUS e para uma assistência cada vez mais organizada e qualificada à população”, afirmou Frederico Almeida.

A iniciativa foi promovida pelo Instituto Paulista de Gestão em Saúde (IPGS), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré. A programação também proporcionou um espaço para atualização técnica, integração regional e compartilhamento de experiências entre os municípios participantes.

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