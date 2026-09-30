Atletismo de Americana conquista 14 medalhas em competição regional

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A equipe de iniciação do atletismo da Secretaria de Esportes de Americana conquistou 14 medalhas na etapa de Valinhos do Circuito Regional da Amizade, no último domingo (27). A competição reuniu jovens atletas de diferentes categorias, proporcionando experiência e oportunidade de desenvolvimento para os participantes.

Americana foi representada por 28 atletas, entre meninos e meninas de 7 a 16 anos, e obteve ótimo desempenho na competição, com destaque para Theodoro Pavan, que conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata na categoria B, destinada a atletas nascidos em 2015 e 2014. Na mesma categoria, Luiza de Nadai também teve boa atuação, com uma medalha de ouro e uma de prata. Já o atleta Francisco Moura conquistou uma medalha de ouro e duas de prata na categoria A, que reúne nascidos entre 2019 e 2016.

O professor Allan Ferreira Fechi, responsável pela equipe, ressaltou o desempenho apresentado pela equipe. “Foi uma participação muito positiva para nossa equipe. Tivemos 28 atletas competindo e conquistamos 14 medalhas, com resultados importantes em diferentes categorias. Isso demonstra o empenho dos nossos atletas nos treinamentos e também o trabalho que vem sendo desenvolvido na iniciação do atletismo em Americana. Gostaríamos também de agradecer o apoio da Secretaria de Esportes, com o transporte e refeição para os atletas durante a competição”, afirmou.

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