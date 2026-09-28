Vernissage em prol da Basílica Santo Antônio é aberta ao público

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O Hotel Florença foi palco nesta terça-feira, dia 22, do evento que marcou a abertura da Vernissage em prol da Basílica Santo Antônio de Pádua, em Americana. As obras doadas para a ação já estão disponíveis para aquisição pela população. Todo o valor arrecadado com a venda dos quadros será destinado à revitalização da Basílica, com foco nas intervenções necessárias na estrutura e na pintura do espaço.

A iniciativa, que une arte, preservação do patrimônio e solidariedade, é idealizada pelo Hotel Florença como forma de contribuir com a preservação de um dos principais patrimônios históricos, religiosos e arquitetônicos da cidade e, ao mesmo tempo, ampliar o envolvimento da comunidade com a causa.

A ação teve início com uma vernissage para convidados e, agora, entra em uma nova etapa, com a abertura da mobilização para toda a comunidade. “A vernissage foi o primeiro momento desse projeto, mas agora queremos que toda a comunidade tenha a oportunidade de conhecer as obras e participar dessa iniciativa tão importante”, destaca Marcelo Contatto, do Hotel Florença.

“A Basílica exige um trabalho permanente de preservação. Temos uma estrutura histórica que precisa de cuidados constantes e uma pintura que também demanda intervenções específicas. Cada contribuição nos ajuda a avançar nesse processo e a preservar esse patrimônio para as próximas gerações”, explica o padre Cássio Rossette.

Quem quiser conhecer as peças disponíveis pode acessar o catálogo virtual da iniciativa [https://evento.basilicasantoantonio.com.br/] ou conferir as obras presencialmente na Basílica Santo Antônio, junto à Secretaria.

Arte que ajuda a preservar história

Além de contribuir diretamente com a preservação da Basílica Santo Antônio, a mobilização também busca valorizar a importância histórica, artística e afetiva da Basílica para Americana, estimulando a participação da sociedade e da iniciativa privada na preservação do espaço.

Quem quiser colaborar com o projeto pode, também, realizar doações espontâneas, independentemente da compra de uma peça. Toda a arrecadação é destinada diretamente à Basílica, garantindo que os recursos sejam aplicados nas ações previstas para a revitalização.

Com a realização da Vernissage, a Basílica decidiu, também, retomar os chamados Livros de Ouro, que guardam os registros de todas as contribuições realizadas ao longo da história da construção da Basílica.

Quem participar da mobilização – seja com aquisição de quadros ou com doações espontâneas – poderá ter sua participação registrada na nova edição do livro, que faz parte do acervo da Basílica.

Além do Hotel Florença, a iniciativa tem apoio de Bouquet & Flor, Quadrum, Transportadora Contatto, Gráfica Americana e Juarez Godoy.

📌Serviço

Vernissage em prol da Basílica Santo Antônio

Data: A partir de 23 de setembro de 2026

Local: Junto à Secretaria da Basílica Santo Antônio de Pádua | Americana/SP

Catálogo virtual: https://evento.basilicasantoantonio.com.br

Informações: (19) 99945-8054

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