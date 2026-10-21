Americana venceu o Prêmio da Rede de Governos Subnacionais para o Desenvolvimento Produtivo (REDEPRO) 2026 com a política de desenvolvimento produtivo que reúne o programa Futuro Certo e a Feira Criativa. A iniciativa foi reconhecida pela qualificação profissional associada à comercialização de produtos, com enfoque de gênero e na autonomia econômica das mulheres.

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O reconhecimento foi comunicado à Prefeitura pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), que destacou o caráter inovador da iniciativa, sua contribuição ao desenvolvimento produtivo e seu potencial para inspirar outros territórios.

“Este reconhecimento é fruto de um trabalho desenvolvido em Americana em prol das políticas públicas voltadas às mulheres e também às pessoas em situação de vulnerabilidade social que, por meio do programa Futuro Certo e da Feira Criativa, encontraram oportunidades para conquistar e exercer o empreendedorismo. Estamos muito felizes com a premiação da REDEPRO e reiteramos nosso compromisso com a valorização das mulheres e a melhoria da qualidade de vida de toda a população”, afirmou o prefeito Chico Sardelli

Experiência de Americana

A experiência de Americana será apresentada no II Encontro de Governos Subnacionais de Desenvolvimento Produtivo da REDEPRO, que acontece nos dias 22 e 23 de outubro, em Santa Cruz, na região de O’Higgins, no Chile. O evento reúne governos regionais e locais da América Latina, com participação da CEPAL e de outras instituições.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância do prêmio. “O programa Futuro Certo nasceu com um olhar voltado às mulheres que cuidam da família, do trabalho e que, por meio da Feira Criativa, estão escrevendo uma nova história, valorizando sua origem e o autoconhecimento. Para nós é muito importante este reconhecimento e nos incentiva a buscar ainda mais ações e iniciativas que possam promover a inclusão produtiva no município, uma prioridade da gestão do prefeito Chico e do vice Odir”, disse.

O Programa de Capacitação Profissional e Inclusão Produtiva – Futuro Certo foi instituído pelo Decreto Municipal nº 12.980, de 24 de maio de 2022, e é realizado em conjunto pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico. A política reúne qualificação profissional e comercialização por meio da Feira Criativa.

“É gratificante receber esta premiação que consolida no município o empreendedorismo, a oportunidade de negócios, a valorização das mulheres e a economia local, proporcionando um salto de desenvolvimento econômico na vida de muitas famílias, por meio do programa Futuro Certo e da Feira Criativa”, enfatizou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A diretora da Unidade de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana, Beatriz Betoli Bezerra, fará a apresentação do programa Futuro Certo e da Feira Criativa durante o encontro, com o tema “Uma só rota, da qualificação à venda”.

“Essa conquista é de todas as mulheres que já participaram dos cursos do programa Futuro Certo e hoje estão expondo e vendendo seus produtos artesanais na Feira Criativa. A inclusão produtiva através do empreendedorismo feminino promove a autonomia e o aperfeiçoamento para a inserção da mão de obra no mercado de trabalho e transformar a vida de mulheres e famílias do município. Fico muito honrada em representar Americana nesta premiação”, concluiu Beatriz.