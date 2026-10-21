Os Estados Unidos já revogaram mais de 300 mil vistos desde o início do segundo mandato do presidente Donald Trump, em janeiro de 2025. O novo número foi divulgado pelo Departamento de Estado norte-americano nesta terça-feira, 20 de outubro, e mostra uma forte aceleração na revisão de documentos já concedidos.

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Em 10 de agosto, o governo havia informado a revogação de mais de 175 mil vistos. Isso significa que, em pouco mais de dois meses, ao menos 125 mil novos cancelamentos foram registrados.

Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, o governo mantém uma política de tolerância zero com estrangeiros que infringem a lei, cometem fraude ou representam risco à segurança nacional.

Revogação do visto não é o mesmo que perda da condição migratória

O visto é o documento utilizado para solicitar a entrada nos Estados Unidos. Já a permanência de um estrangeiro dentro do país depende da condição migratória concedida pelas autoridades norte-americanas e do período autorizado no registro de entrada.

Por isso, a revogação pode produzir efeitos diferentes conforme a pessoa esteja dentro ou fora dos Estados Unidos, o tipo de visto utilizado e as circunstâncias do caso. Para quem está fora do território norte-americano, o cancelamento pode impedir o embarque ou a admissão no país. Para quem já está nos Estados Unidos, é necessário analisar separadamente se a condição migratória permanece válida e se existe algum procedimento adicional em curso.

“A revogação de um visto é uma medida séria, mas seus efeitos não são idênticos em todos os casos. É preciso verificar onde a pessoa está, qual era a categoria do visto, a condição migratória atual e o fundamento utilizado pelo governo antes de definir qualquer providência”, explica o Dr. Vinícius Bicalho, advogado licenciado no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos, CEO da Bicalho Consultoria Legal e professor de pós-graduação em Direito Migratório.

Governo pode reavaliar vistos já concedidos

A emissão do visto não impede que o governo norte-americano volte a analisar o titular posteriormente. Novas informações, inconsistências ou mudanças identificadas depois da concessão podem provocar a revisão de um documento ainda dentro do prazo de validade.

O governo Trump também ampliou a verificação da presença digital de imigrantes e solicitantes de visto, incluindo a análise de redes sociais em diferentes categorias migratórias. A medida faz parte do reforço dos procedimentos de triagem anunciado pelo Departamento de Estado.

Para Bicalho, a fiscalização reforça a necessidade de coerência entre as informações fornecidas às autoridades e a finalidade da viagem ou da permanência nos Estados Unidos.

“Ter um visto dentro do prazo de validade não representa uma garantia absoluta de entrada. A decisão final é tomada na chegada, e o documento também pode ser revisto antes disso. O planejamento migratório precisa continuar mesmo depois da aprovação”, afirma.

Titular nem sempre é avisado antecipadamente

Conforme as circunstâncias, a comunicação sobre a revogação pode ocorrer por mensagem do consulado ou da embaixada, durante a análise de um novo pedido ou em outro contato com as autoridades. Também há situações em que o problema se torna evidente somente quando o titular tenta viajar novamente.

O número impresso no passaporte, portanto, não deve ser a única referência. Quem recebeu alguma comunicação oficial, teve problemas relacionados à condição migratória, permaneceu além do período autorizado ou passou por algum fato relevante desde a emissão do visto precisa confirmar sua situação antes de organizar uma viagem.

Cuidados para brasileiros com visto americano

Antes de embarcar ou tomar qualquer decisão migratória, é recomendável:

conferir a validade do visto e do passaporte;

verificar se, em viagens anteriores, permaneceu dentro do período autorizado no registro I-94;

revisar mensagens enviadas pelo consulado, pela embaixada ou por órgãos migratórios;

confirmar se houve permanência além do prazo, prisão, acusação criminal ou outro fato relevante;

evitar comprar passagens ou assumir compromissos sem esclarecer eventuais dúvidas sobre o documento;

buscar uma análise individual quando houver comunicação de revogação ou risco de impedimento de entrada.

“Esse cenário não significa que todo titular de visto esteja sob risco imediato. A resposta correta não é o pânico, mas a conferência objetiva dos documentos, do histórico migratório e de eventuais comunicações oficiais. Com informação e orientação adequada, é possível identificar riscos antes que eles se transformem em problemas maiores”, conclui o Dr. Vinícius Bicalho.

O avanço das revogações sinaliza uma fiscalização mais rigorosa não apenas sobre novos pedidos, mas também sobre documentos anteriormente aprovados. Para brasileiros que estudam, trabalham, mantêm negócios ou visitam familiares nos Estados Unidos, a recomendação é não tratar o visto como uma autorização definitiva e manter o planejamento migratório atualizado.

Quem é Vinícius Bicalho- Estados Unidos

Advogado licenciado nos EUA, Brasil e Portugal;

Sócio fundador da Bicalho Legal Consulting P.A.;

Mestre em Direito nos EUA pela University of Southern California;

Mestre em Direito no Brasil pela Faculdade de Direito Milton Campos (MG);

Membro da AILA – American Immigration Lawyers Association;

Responsável pelo Guia de Imigração da AMCHAM;

Professor de pós-graduação em Direito Migratório;

O único advogado brasileiro citado na lista de “profissionais confiáveis” dos principais jornais americanos, como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, USA Today e The Los Angeles Times;

Recentemente reconhecido pela America’s Best entre os Top 10 Immigration Law Attorneys de 2026.

Sobre a Bicalho Consultoria Legal

Empresa com ampla experiência em processos migratórios para os Estados Unidos e Portugal, com escritórios no Brasil, em Portugal e nos EUA. Oferece soluções para empresas, empreendedores e profissionais liberais, que incluem assessoria jurídica, consultoria nas áreas empresarial, tributária e trabalhista, além de planejamento patrimonial, auxiliando na internacionalização de negócios, carreiras e famílias. A consultoria conta com uma equipe experiente e multidisciplinar de profissionais e oferece avaliação pré-imigratória gratuita em seu site.