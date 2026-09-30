Juninho Dias cobra informações sobre atendimento de Hematologia em Americana

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O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre o atendimento de hematologia na rede pública de saúde de Americana.

Segundo o parlamentar, alguns casos hematológicos exigem acompanhamento médico periódico, tornando importante garantir acesso adequado e dentro de prazo razoável aos especialistas. “Temos recebido pacientes preocupados com a demora para conseguir atendimento com hematologista. Precisamos entender a situação atual da fila, quantos profissionais estão atendendo e quais medidas estão sendo adotadas para ampliar o acesso à especialidade”, afirma Juninho.

No documento, o vereador questiona o número de hematologistas que atendem na rede municipal; a quantidade de consultas realizadas; os locais de atendimento; o número de pacientes na fila e o tempo médio de espera. Também pede informações sobre os motivos da demora, a previsão de contratação de novos especialistas e as medidas previstas para reduzir a fila.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (29) e encaminhado à prefeitura para resposta.

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