Chico Sardelli vistoria obras do Asfalto Novo na Av. Centurione Boer

Prefeito Chico Sardelli vistoria início das obras do Asfalto Novo na Av. Centurione Boer

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O prefeito de Americana, Chico Sardelli, vistoriou, na tarde desta terça-feira (29), o início das obras de recuperação asfáltica do programa Asfalto Novo na Avenida Centurione Boer, na região do Jardim Brasil. A via está recebendo os serviços de fresagem e, na sequência, será aplicada a nova massa asfáltica. A vistoria foi acompanhada pelo secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e pelos vereadores Juninho Dias e Pastor Miguel Pires.

“Americana está avançando com as obras do programa Asfalto Novo na cidade, contemplando nesta etapa a Avenida Centurione Boer, uma via importante que necessita dessas intervenções. Os investimentos na infraestrutura urbana não param e outras regiões receberão os serviços, visando melhorar a malha viária do município”, disse o prefeito Chico.

A Prefeitura de Americana está investindo aproximadamente R$ 71 milhões em recursos próprios na renovação do pavimento da cidade, com previsão de atendimento a 408 mil m² de ruas e avenidas. As obras tiveram início em junho e já contemplaram vias das regiões dos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Cariobinha, São Manoel, São Vito e Vila Franciscangelis, além das avenidas de Cillo, Paulista, Nicolau João Abdalla e Paschoal Ardito e das ruas Fernando Camargo e Marechal Floriano Peixoto.

“As principais ruas e avenidas da cidade, que concentram maior fluxo de veículos, já apresentam as melhorias do programa Asfalto Novo, proporcionando um novo cenário para os motoristas, pedestres, ciclistas e toda a população. O investimento é bastante positivo e fundamental para o atendimento das demandas e desenvolvimento urbano do município. As ações vão continuar e novos bairros serão impactados com as benfeitorias”, afirmou o secretário Adriano.

Na região central, o Viaduto Ministro Ralph Biasi, conhecido como Viaduto Centenário, também recebeu melhorias do Asfalto Novo. O investimento na recuperação asfáltica foi de R$ 2 milhões, em recursos próprios da Prefeitura.

As intervenções no viaduto continuam com investimento de mais R$ 2,5 milhões na reforma da estrutura. A etapa de recuperação estrutural será executada com recursos provenientes das taxas de PGT (Polo Gerador de Tráfego) e do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

O município também receberá obras de recapeamento asfáltico, com investimento de R$ 7 milhões, viabilizado por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo. Serão contempladas 76 ruas dos bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.

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