Orquestra Sinfônica de Americana tem noite dedicada a Mozart com Filipe Alexandrino no piano

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A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana e a Orquestra Filarmônica de Rio Claro se unem para um programa inteiramente dedicado a Mozart, trazendo ao palco o pianista Filipe Alexandrino como solista, sob regência de Álvaro Peterlevitz. O concerto ocorre em 9 de outubro (sexta-feira), às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, com entrada solidária mediante a troca por um litro de leite. Os ingressos estão disponíveis em ingressodigital.com.

O evento realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, terá como destaque o Concerto para Piano e Orquestra nº 24 de Wolfgang Amadeus Mozart. A obra composta em 1786 é uma das duas do gênero escritas pelo compositor em tom menor e reúne a maior variedade de instrumentos entre todos os seus concertos para piano, incluindo flauta, oboé, clarinete, fagote, trompas, trompetes e tímpanos ao lado das cordas.

O Concerto para Piano e Orquestra nº 24, K. 491 terá o pianista Filipe Alexandrino como solista. Doutor em música pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e mestre na mesma área pela University of North Dakota, Alexandrino tem trajetória em recitais solo e de música de câmara desde seu retorno ao Brasil em 2018. Se classificou entre os cinco finalistas do I Linda Bustani International Competition e conquistou o segundo prêmio no 27º Concurso de Piano Prof. Abrão Calil Neto. Também recebeu o prêmio de Melhor Intérprete da Obra de Camargo Guarnieri no XIII Concurso de Piano Profª Edna Bassetti Habith (Curitiba/PR) e, em 2024, a menção honrosa pela performance do Concerto para Piano e Orquestra de Robert Schumann no Festival Internacional de Piano y Orquesta de Guadalajara, no México. Atualmente cursa doutorado pesquisando a obra da compositora Dinorá de Carvalho e integra o projeto “Dinorá de Carvalho 130 anos”, ao lado de outros pianistas.

A programação da noite inclui ainda a Abertura da ópera Don Giovanni, que condensa em poucos minutos o contraste entre o drama e a comédia que a atravessa; e a Sinfonia nº 40, em Sol menor, K. 550, de Mozart, a segunda obra composta por ele em tonalidade menor, o que lhe confere um tom trágico.

“Teremos mais uma noite memorável no Teatro Municipal Lulu Benencase. Os concertos com piano sempre atraem bom público e a genialidade da Orquestra Sinfônica Municipal mais uma vez fará desta uma apresentação espetacular”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Em Rio Claro, o concerto será apresentado no dia 8 de outubro (quinta-feira), às 20h, no Centro Cultural Roberto Palmari.

Serviço

Espetáculo: Concerto Mozart — Orquestra Sinfônica Municipal de Americana e Orquestra Filarmônica de Rio Claro

Regência: Álvaro Peterlevitz

Solista: Filipe Alexandrino (piano)

Programa: Abertura de Don Giovanni; Concerto para Piano e Orquestra nº 24, K. 491; Sinfonia nº 40, K. 550

Data: 9 de outubro (sexta-feira), às 20h

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase – Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, Americana (SP)

Ingresso: solidário mediante a troca por um litro de leite, na bilheteria do teatro ou pelo site ingressodigital.com

Classificação: livre

Duração: aproximadamente 70 minutos

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