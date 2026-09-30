Em audiência pública na Câmara, Prefeitura informa aplicação de R$ 190 milhões na Saúde em 2026

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A Câmara barbarense sediou, na manhã desta quarta-feira (30), audiência pública para apresentação da prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 2º quadrimestre de 2026 (maio a agosto). Na ocasião, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que já aplicou R$ 190.076.194,87 milhões na Saúde neste ano. Somente com recursos próprios, a Administração Municipal investiu pouco mais de 146 milhões nos primeiros oito meses do ano, o que corresponde a 30,73% do orçamento e o dobro do exigido por lei.

O encontro, presidido pelo vereador Marcelo Cury, da Comissão Permanente de Política Social, atendeu às exigências da Lei Complementar Federal nº 141/2012, que determina a divulgação periódica dos investimentos e ações desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além de Cury, participaram da audiência os vereadores Júlio César Kifú, presidente da Casa de Leis; Juca Bortolucci e Alex Dantas. A vereadora Esther Moraes foi representada por seu assessor parlamentar.

Durante a reunião aberta ao público, foram detalhados os dados sobre o orçamento da pasta, número de consultas, exames, procedimentos, dispensação de medicamentos, entre outros. As audiências públicas para prestação de contas ocorrem a cada quatro meses e podem ser acompanhadas, ao vivo, pelos canais oficiais do Legislativo.

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