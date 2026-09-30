Gama localiza motocicleta furtada na Av. São Jerônimo

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Veículo foi encontrado abandonado nas proximidades da empresa Vicunha e encaminhado à Central de Polícia Judiciária

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) localizou, na manhã desta quarta-feira (30), uma motocicleta com registro de furto, que estava abandonada nas proximidades da empresa Vicunha, na Avenida São Jerônimo.

A equipe se deslocou até o endereço após receber a informação de que havia uma motocicleta possivelmente produto de furto abandonada na região. Durante a averiguação e consulta ao sistema INFOSEG, os agentes confirmaram que o veículo possuía registro de furto.

A motocicleta, uma Honda CG Titan 125, de cor vermelha, ano 2000, foi localizada no acesso à portaria da empresa. O veículo apresentava avarias no farol e nas setas de indicação, além de estar sem o porta-corrente e com danos no para-lama.

A motocicleta foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada e o veículo permaneceu apreendido para posterior restituição ao proprietário.

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