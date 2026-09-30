Outdoors na região pedem voto em deputados locais

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Painéis com uma mensagem voltada aos eleitores estão sendo vistos em diferentes pontos de Americana e cidades da região.

As peças são assinadas pelo grupo Gente Nossa pela Nossa Gente e defendem que os eleitores considerem candidatos locais nas eleições para deputado.

Um dos outdoors foi encontrado na região do Vila Santa Catarina, em Americana, com as bandeiras de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

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