Concerto "Michael Jackson Sinfônico" será apresentado no Teatro de Americana

Concerto “Michael Jackson Sinfônico” será apresentado nesta quarta no Teatro de Americana
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Os sucessos do Rei do Pop ganham uma nova sonoridade no concerto “Michael Jackson Sinfônico”, que será apresentado nesta quarta-feira (30), às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A apresentação reunirá a Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e a Banda Sinfônica de Alunos da Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”. A entrada é solidária, mediante a doação de 1 litro de água sanitária, e os ingressos estão disponíveis no site www.ingressodigital.com.
O concerto vai reunir músicos profissionais e estudantes no mesmo palco, proporcionando aos alunos da Escola Municipal de Música a experiência de uma apresentação de grande porte e ampliando suas experiências de prática em conjunto.
Canções que marcaram gerações receberam novos arranjos para o universo da banda sinfônica nesta apresentação realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.
“A Escola Municipal de Música forma grandes profissionais em ensaios realizados durante todo o ano e esta é uma oportunidade de conferir o resultado deste trabalho somado à genialidade da Banda Municipal”, disse o secretário da pasta, Vinicius Ghizini.
O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.
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